中華職棒／樂天桃猿梁家榮簽3年月薪漲到48萬 陳冠宇被大砍14萬
備戰2024年新球季，樂天桃猿今（24）日正式開訓，目前完成第一階段談薪。奪下2023 聯盟打擊王、最佳九人三壘手的梁家榮，和球隊簽下一紙3年合約，月薪從33萬元增加為48萬元。另外，林承飛獲加薪5萬元，新球季薪水來到40萬元。
記者路皓惟/嘉義報導
野手方面，除了梁家榮簽下複數約外，「強打少年」廖健富也和球隊簽下一紙1+1合約，月薪從24萬提升至今年的32萬元；成晉月薪則從21萬元升至29萬；邱丹加薪1萬元，月薪從9萬元升至10萬元；林政華獲得加薪3萬，2024月薪為8萬元。
捕手方面，新生代的宋嘉翔月薪從6萬元升至13.5萬元，漲幅125%；張閔勛則減薪1萬元，新球季月薪為15.5萬。
投手方面，去年球季獲得球隊重用的先投手陳克羿月薪從5萬元增至16萬，調幅達220％，後援投手王志煊表現亮眼，同獲得加薪肯定，月薪從5.5元調整至14.5萬，漲幅也超過100％；陳冠宇月薪從70萬元減至56萬，減幅20%；朱承祥則減薪2萬，新球季月薪為 28萬元。
至於其他選手的談薪進度，領隊川田喜則表示：「目前都很順利，主力球員大部分都已經完成。」此外，樂天桃猿是否會補滿60人名單，對此川田喜則表示：「目前球隊戰力充足，視情況而定，不一定會滿編。」
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