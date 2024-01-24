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澳網／直落二輕鬆拿下！謝淑薇女雙闖4強決賽　目標直指生涯首冠

▲謝淑薇直落二輕鬆闖入澳網4強，目標直指生涯首冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇直落二輕鬆闖入澳網4強，目標直指生涯首冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

為挑戰個人在2020年寫下的澳網女雙最佳紀錄，謝淑薇今（24）日和比利時好手Elise Mertens聯手出戰澳網女雙8強，面對賽會第8號種子Demi Schuurs、Luisa Stefani，首盤兩方表現相近，但謝淑薇組合多次完成破發，在接發球回合的表現更為突出，第二盤同樣也輕鬆拿下，最終以6：4、6：2取勝，前進女雙4強。

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謝淑薇組合在首局就拿下破發，首盤戰成3：1些微領先對手，但隨後雙方皆守下各自發球局，且謝淑薇在第6局遭到破發，被追成3：3平手。謝淑薇和Elise Mertens再次在第7局打出破發，隨後便趁先攻之勢以6：4拿下首盤。

進入第二盤後，謝淑薇和Elise Mertens率先在第3局破發，來到第4局，雙方陷入膠著數度形程Deuce局面，直到最終才由謝淑薇守下發球局，取得3：1領先。接著，謝淑薇組合打出氣勢，一口氣拿下第5、6局，且第6局甚至連續拿下4分，最終謝淑薇組合以6：2輕鬆拿下決勝盤。

本場賽事結束以後，謝淑薇將在同日與Jan Zielinski搭檔出戰混雙4強賽事，面對澳洲組合Jaimee Fourlis和Andrew Harris，挑戰超越個人在2015年澳網所寫下的混雙4強紀錄。

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