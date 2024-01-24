T1／「全民表妹」李雅英頂霸王寒流與艾融遊九份 稱「台灣No.1」
新加入「浪LIVE電豹女」的韓國高人氣啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，日前趁著休兵日與同為電豹女的好友艾融暢遊九份老街及基隆夜市，雖然當時遇到超級寒流，但他表示自己還是很開心，直言當地風景真的很棒。
記者黃建霖/綜合報導
李雅英表示，「台灣九份是韓國人來台灣的必去景點之一，我當然會想去逛逛，雖然天公不作美碰到超級寒流。但我還是很開心，因為不僅喝到好喝的高山茶、而且山上氛圍很棒，風景No.1！」
擔任一日導遊的艾融也盡地主之誼，帶她去基隆夜市大快朵頤一番。李雅英對於知名的咖哩炒麵和炸天婦羅讚不絕口，大喊是這輩子從未吃過的美味，但對於東山鴨頭則是敬謝不敏，直呼鴨頭跟鴨舌看起來好可怕。
艾融透露雅英私下個性相當隨和，而且毫無架子，是個好相處的人，艾融說：「一個外國人在異地發展，不管是語言或是文化都要去調整適應，十分辛苦，所以我要有空就會多帶她走走，希望能幫助她更快融入台灣。」
來台灣已經數次的李雅英對於台灣食物頗能適應，也透露如果未來有機會的話想長住台灣，她說：「我覺得台灣人都很友善，而且食物便宜又美味，各位球迷朋友們，如果有必吃的台灣美食，一定要介紹推薦給我喔！」