《賀瓏夜夜秀》來賓訕笑身障人士挨批 黃國昌：不知道如何評論
脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近期邀請到中國《央視》前調查記者王志安，他在節目上評論台灣的選舉造勢場合像「秀」，「把殘疾人士推上去煽情」，王志安更作出顫抖的樣子喊「支持民進黨」，諷刺罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰。對此，曾上過《賀瓏夜夜秀》的民眾黨立委當選人黃國昌今（24）日表示，這不是民眾黨的節目、上節目的內容也跟台灣民眾黨無關，他不知道如何評論。
記者呂炯昌／台北報導
針對《賀瓏夜夜秀》來賓發言內容涉歧視身障人士，即將接掌民進黨發言人的吳崢直言，陳俊翰登台演說，不是煽情for秀的橋段，他就是一名專業人士，參與政治活動，如此而已；民進黨發言人張志豪也說，民進黨對此惡意言論深不以為然，並予以譴責。對此，節目製作人坦承製作疏失致歉，目前節目片段已被刪減。
民眾黨立院黨團今日上午舉行「眾所矚目 選務制度改革勢在必行」，媒體詢問《賀瓏夜夜秀》來賓發言內容開身障人士玩笑適當嗎？還是民進黨言論自由管太多？黃國昌回應表示，第一，這不是台灣民眾黨的節目，第二，上的人也不是台灣民眾黨的人，第三，他（王志安）發言的內容也跟台灣民眾黨沒關係，他真不知道該評論什麼。