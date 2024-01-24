SOGO經營權之爭挨告背信上訴二審 前太流董事長李恒隆無罪確定
在SOGO經營權之爭中，前太流董事長李恒隆、會計師賴永吉、前國票金董事長林華德被控涉嫌背信，林華德早已服刑完畢，但李恒隆、賴永吉則被法院退回，另案遭起訴。李恒隆一審獲判無罪、賴永吉免訴，高院今（24）日駁回檢方上訴，李恒隆再次獲判無罪。
記者潘千詩／台北報導
太平洋建設集團2002年9月間爆發財務危機，太設「章家」為避免波及集團金雞母太平洋崇光百貨（SOGO），由創辦人章民強委請李恒隆擔任SOGO母公司太平洋投資公司董事長，並與林華德、賴永吉一同處理增資等紓困事宜。不料，遠東集團砸下40億元稀釋李恒隆的股份，奪得經營權。章家為此控告李恒隆等人涉嫌背信、偽造文書。
其中，林華德成立背信罪，遭判2年定讞，2010年入獄，2011年假釋出獄，已服刑完畢；李、賴偽造文書無罪，但背信罪的犯罪事實，高院認為，與偽造文書案不屬於「裁判上一罪」關係，退回北檢重辦。2019年間，李、賴另遭背信罪起訴。
2023年2月，北院認為，起訴卷證無法證明李恒隆有接受「章家」父子章民強、章啟明委託處理SOGO經營權，不構成背信罪，判處無罪；賴永吉已逾追訴時效，依法判決免訴。檢方上訴，經高院駁回，不得上訴。
另外，李恒隆從遠東集團手中為奪回SOGO經營權，在訴訟期間涉透過白手套行賄立委蘇震清、廖國棟等人，該案目前仍在高院審理中。