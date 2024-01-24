手搖飲漲不停！基茶類「40元」起跳 網一致轉風向：改喝這款
台灣人就愛喝茶飲，人手一杯手搖，絕對是常見的景象，但是近幾年手搖飲價格漲不停，全品項一次漲5至10元不等，現在想要喝上一杯純茶飲料，有些得花40元，甚至還有賣到50、60元以上。
生活中心/綜合報導
這波漲價也引起網友熱烈討論，有網友表示：「一杯紅茶40元，我好像去超商買純喫茶或是茶裏王就可以了..30元有找XDD」，也有人說「超商贏了」，不少網友就轉風向，物價一直漲，想喝飲料也可以轉往全台均一價，像純喫茶這樣只要25元的紙盒冷藏茶。也有不少冷藏茶鐵粉直言，像是純喫茶的茶感和新鮮度「根本不輸手搖茶」，還有民眾分享「烏龍青茶不會太甜，根本媲美手搖飲」。
而提到超商冷藏茶，直覺聯想就是萬年不敗的「純喫茶」，一直以來以銅版價、又新鮮好喝的高CP值，為網友所推崇，現在隨著手搖茶頻頻漲價，換算下來，甚至可以買到兩罐新鮮好喝的「純喫茶」。也讓不少網友紛紛留言讚聲：「不漲價再戰10年」、「除非它漲價，不然我都會買」、「花小錢買到好滋味」。
還釣出不少純喫茶愛好者，分享自己最喜愛的品項，有人強調自己是忠實鐵粉，每天都要來杯無糖綠茶，還有人認為純喫茶紅茶加鮮奶，就完勝所有檯面上的奶茶，根本不需要喝「貴鬆鬆」手搖茶飲，甚至有民眾將統一杏仁茶與純喫茶紅茶混搭，激盪出全新創意滋味，在這個萬物皆漲的時刻，民眾更願意用銅板價格，享受經典不敗的好滋味。