《夜夜秀》嘲諷民進黨身障者 郭昱晴痛批可恥：人性最醜惡的一面
網路節目《賀瓏夜夜秀》近日邀來大陸媒體人王志安，分享對於台灣選舉的看法，其中一段他評論台灣選舉秀是一場秀，提到台上把「殘疾人士推上去」更作出顫抖樣子喊：「支持民進黨！」諷刺民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發爭議。民進黨準立委郭昱晴今（24）日也在臉書上發表看法，砲轟「可恥至極！人性最醜惡的一面！」
記者薛羽彤／綜合報導
王志安近日上網路節目《賀瓏夜夜秀》談到對台灣選舉的看法，他表示台灣選舉就是個秀，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去煽情的。」接著他拿出綜藝節目比喻：「音樂一起，然後那個殘疾人說『支持民進黨，搶救王義川』。」諷刺民進黨不分區立委候選人陳俊翰。對此，郭昱晴今日在臉書上砲轟，「看到這個節目這一段，現場主持人，包含另一位女主持拍手叫好，大聲訕笑的無良畫面！可恥至極！人性最醜惡的一面！」
郭昱晴心疼陳俊翰無畏身體上的限制，台大畢業之後，以最優異的成績在美取得律師高考第一名，和法學博士的學位。他卻放棄在美國高薪工作，選擇回到台灣成為人權律師，幫助更多罕病及身障人士和家庭改善他們的生活。郭昱晴痛批「這樣的生命鬥士，卻淪為這個節目，用來製造橋段，歧視的笑柄！真的太可惡了！」
而節目助理Albee當下還拍手大笑，事後她在社群上發文解釋「由於沒有監聽喇叭，即使台下觀眾聽得很清楚，身為助理主持人因為不想破壞節目的節奏，選擇以笑聲模糊帶過，造成意想不到的傷害，真的是我始料未及的。」郭昱晴不認同這個說法，直呼「王志安說了兩次『殘疾人』！我絕對不相信就坐在旁邊的主持人會不知道他講什麼！」目前爭議片段已被刪除。
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