早說要警惕！王志安訕笑身障者惹議 王丹：他早被認定是大外宣
脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀請中國媒體人王志安參與，他在節目中評論台灣選舉造勢是一場秀，還在言談間訕笑身障者，引發輿論批評。對此，民運人士王丹在臉書上發文指出，幾個月前就已經發文提醒台灣民眾和媒體，要警惕王志安這個人。
國際中心徐筱晴／綜合報導
王丹24日在臉書上PO文表示，他在幾個月前就曾經發文，提醒台灣民眾和媒體要警惕王志安。他也在留言中放出當時貼文截圖，內容顯示為王志安在推特（現稱X）的發文，稱「等我拿了日本護照去台灣，我就等著台灣女生對我說『您的中文說的好好耶』斯國一（日文好厲害諧音）。」當時王丹表示，王志安本來在中國央視工作，近年移民日本後做自媒體，號稱「客觀中立」，也是網路大V。王丹當時還質疑「台灣會歡迎這樣的人嗎」？
王丹24日貼文表示，王志安動不動就炫耀自己是中國央視出身，在海外中國人的社群媒體上，他已經被太多人認定為中共的大外宣。所有反共自媒體，也幾乎都已經批判過他。
王丹不解表示，「但台灣的媒體不知道為什麼就那麼喜歡王志安，不僅是夜夜秀，號稱親綠的電視台也動不動就採訪和邀請王志安。現在被王志安公開羞辱，真令我無語。勿謂言之不預也。這是自虐嗎？」
後續王丹在留言中表示，王志安現在還拒不道歉，揚言就算不能再來台灣，也不道歉。王丹建議，「那就別讓他再來台灣了。也別聽他鬼扯，什麼『來採訪我』，他就是想拉流量而已。不要上當。」
王丹也在留言中強調，「大家可以自行Google一下，看看還有哪些談話節目喜歡邀請王志安，奉為上賓。可不只是夜夜秀和百靈果哦。」