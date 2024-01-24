屬龍、姓名有龍或鳳！台北凱達吃到飽半價 新板希爾頓滿額送餐券
迎接歲末，吃到飽餐廳紛紛祭出優惠。台北凱達5樓的百宴自助餐廳於2月份推出「龍鳳呈祥喜迎新春」活動，凡生肖屬龍、姓名裡有「龍」或「鳳」字，可享有半價優惠，等於最低僅648元就能暢快吃到飽。台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳2月推「新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，依用餐人數消費滿額送好禮，獎項包括早餐券、精選白酒以及悅市集平日午晚餐自助餐劵等。
記者葉盛耀/綜合報導
台北凱達5樓的百宴自助餐廳於2月份推出「龍鳳呈祥喜迎新春」活動，凡生肖屬龍、姓名裡有「龍」或「鳳」字，憑身分證入場即可享有半價優惠，等於平日午晚餐每位只要648元，(除夕與初二不適用此活動)，即可享受到百宴自助餐聽招牌的「爐烤肋眼牛排」、「現沖牛肉湯」，季節限定的「紅棗人蔘山藥仙草燉雞湯」、「鬱金香漁夫烤飯」，點心坊亦推出多款新作：「法芙娜草莓奇想」、「草莓巴斯克乳酪蛋糕」、「法式巧克力馬卡龍」等。
台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳自2月1日至2月29日推出「2 月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，凡用餐人數 2 人消費滿 1,800 元，就送悅市集平日早餐劵乙張， 用餐人數 4 人消費滿 3,600 元，再贈送價值1,000元的精選白酒一瓶、若用餐人數 8 位消費滿 7,200 元，即贈價值1,188元的悅市集平日午晚餐自助餐劵乙張，現場消費及餐劵皆適用此活動。
此外2月15日至4月30日祭出「主廚現做主餐加價購」活動，主餐供應「法式羊排生煎干貝」、「主廚威靈頓牛排」與「焗烤波士頓龍蝦」，每道加購價分別為199元、299元及399元起，每日限量供應，皆現點現做。