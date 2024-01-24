高市6路口新增科技執法設備　2月1日正式上路

高市警局分析近1年交通違規情形，篩選出包括鳳山區鳳松路/經武路等易違規路口將設置科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析辨識，主要取締項目包含闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛及不停讓行人等，自113年1月25日至1月31日為宣導期， 2月1日起正式啟用。
記者郭凱杰／高雄報導
根據高市警局統計近1年來高雄市市鳳山區鳳松路/經武路、五甲一路/凱旋路、苓雅區武營路/三多一路、中正一路/大順三路、三民區大中一路/鼎中路等5處路口發生交通事故201件、111人傷，顯見防範該5處路口交通事故已刻不容緩；另外三民區建工路/大昌二路口因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，也將運用科技執法設備來保障行人路權。
高市警局去(112)年已陸續建置完成科技執法設備計有鳳山、苓雅、三民區等6處，地點暨取締項目如下:
1. 鳳山區鳳松路/經武路口(北向南) ，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。
2. 鳳山區五甲一路/凱旋路口(南向北)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。
3. 苓雅區武營路/三多一路(北向南)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。
4. 苓雅區中正一路/大順三路(西向東)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。
5. 三民區大中一路/鼎中路(東向西)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。
6. 三民區建工路/大昌二路(東轉北、西轉南)，取締項目：不停讓行人。
高市警局局長林炎田也提醒用路人，科技執法設置目的在於防制交通事故發生，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，以確保自己與他人生命財產安全。