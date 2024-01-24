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高市6路口新增科技執法設備　2月1日正式上路

▲高市警局篩選進1年包括鳳山區鳳松路/經武路等易違規路口將設置科技執法設備，自113年1月25日至1月31日為宣導期， 2月1日起正式啟用。(圖／高市警局交通大隊提供)
▲高市警局篩選進1年包括鳳山區鳳松路/經武路等易違規路口將設置科技執法設備，自113年1月25日至1月31日為宣導期， 2月1日起正式啟用。(圖／高市警局交通大隊提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局分析近1年交通違規情形，篩選出包括鳳山區鳳松路/經武路等易違規路口將設置科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析辨識，主要取締項目包含闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛及不停讓行人等，自113年1月25日至1月31日為宣導期， 2月1日起正式啟用。

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▲高市警局將於三民區大中一路等路口將運用科技執法設備確保自己與他人生命財產安全。(圖／高市警局交通大隊提供)
▲高市警局將於三民區大中一路等路口將運用科技執法設備確保自己與他人生命財產安全。(圖／高市警局交通大隊提供)
根據高市警局統計近1年來高雄市市鳳山區鳳松路/經武路、五甲一路/凱旋路、苓雅區武營路/三多一路、中正一路/大順三路、三民區大中一路/鼎中路等5處路口發生交通事故201件、111人傷，顯見防範該5處路口交通事故已刻不容緩；另外三民區建工路/大昌二路口因緊鄰學校、商區，學生與居民往來密集，也將運用科技執法設備來保障行人路權。

高市警局去(112)年已陸續建置完成科技執法設備計有鳳山、苓雅、三民區等6處，地點暨取締項目如下:

1. 鳳山區鳳松路/經武路口(北向南) ，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

2. 鳳山區五甲一路/凱旋路口(南向北)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

3. 苓雅區武營路/三多一路(北向南)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

4. 苓雅區中正一路/大順三路(西向東)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

5. 三民區大中一路/鼎中路(東向西)，取締項目：闖紅燈及不依標誌標線號誌指示行駛。

6. 三民區建工路/大昌二路(東轉北、西轉南)，取締項目：不停讓行人。

高市警局局長林炎田也提醒用路人，科技執法設置目的在於防制交通事故發生，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，以確保自己與他人生命財產安全。

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