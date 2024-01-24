人物／僅眼嘴手能動 「非常律師」陳俊翰照樣逆轉人生
《賀瓏夜夜秀》近日邀請大陸媒體人王志安討論台灣選舉，未料卻出言諷刺罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰引發熱議。陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），除全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢，他並未因而喪志，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，更是台灣首位SMA律師，擁有律師、會計師雙執照，全身僅剩眼、嘴與手指末端能動作，卻能克服困難逆轉人生，放棄美國高薪執意返台，希望能盡一己之力為國內身障人士發聲。
記者陳威叡／台北報導
陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），卻非常認真好學，在就讀台大法律系期間，因電毯電線走火經歷火警，導致雙腿截肢。但他並未因此受到打擊，克服身體的缺陷，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，拿下律師、會計師雙執照，學歷堪稱「學霸」，最終卻放棄美國高薪執意返台，希望能盡一己之力為國內身障人士發聲。
而民進黨本次大選將陳俊翰列在不分區名單內，最後未能前進國會，但在選前凱道造勢之際，陳俊翰首度出席大型造勢晚會並助講，強調自己不僅是政治素人，人生中第一場大型造勢獻也給民進黨，坦言自己不僅受到很多病痛折磨，多次徘徊在生死關頭，也因如此體會生命的價值，更去珍惜所擁有的一切。
陳俊翰也提到，自己一路走來遇上很多挑戰，但也很感謝過程中有許多貴人伸出援手讓他度過難關，但台灣有120萬名的身心障礙者不像他一樣幸運，因此他身負很大的使命，最終無論有無當選，都不會改變自己的初衷，希望身心障礙與罕病弱勢族群都能夠追求自己想要的生活。
陳俊翰助講時，沒有慷慨激揚的語氣、更沒有所謂黨內天王的政治魅力，可能有一半的支持者不認識他，平鋪直敘的描述自身經歷與未來想做的事情，卻惹哭在場一票人，成為當晚最令人動容的致詞。
陳俊翰的經歷完美詮釋「生命鬥士」，在韓劇《非常律師禹英禑》當紅之際，則被譽為台版「非常律師」，全身僅剩眼、嘴與手指末端能動作，一手爛牌卻打出無限可能，克服困難逆轉人生。