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台灣AI實驗室稱抖音挺柯文哲　黃國昌猛酸：當成側翼粉專發文就好

▲民眾黨立委當選人黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.24）
▲民眾黨立委當選人黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.24）

記者呂炯昌／台北報導

根據台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）日前公布的研究報告，抖音國際版TikTok在選戰期間，資訊操弄有明確政黨傾向，壓倒性支持民眾黨總統候選人柯文哲。對此，民眾黨立委當選人黃國昌今（24）日反酸，TikTok用戶以年輕人為主流，絕多數年輕人支持柯文哲，所以TikTok支持柯文哲，這種研究報告當成側翼粉專發文就好，沒有必要認真予以對待。

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民眾黨立院黨團今日上午舉行「眾所矚目 選務制度改革勢在必行」，媒體詢問台灣AI實驗室稱抖音國際版TikTok一面倒挺柯文哲，有明顯政黨傾向？黃國昌回應表示，「我也不曉得這可以稱上研究報告，最簡單事情就是民進黨跟賴清德不用TikTok，TikTok用戶本來就使以年輕人為主流，絕多數年輕人支持柯文哲，所以研究結論TikTok支持柯文哲，這種經不起檢驗的研究報告，就當成側翼粉專發文就好，沒有必要認真予以對待。」

黃國昌也提到，事實上，TikTok表示，他們與中選會、警政署建立內容通報管道，當他們發現違法、違反自律公約內容可以跟TikTok回報，如果要詮釋我國政府中選會、警政署跟TikTok攜手合作嗎？在判斷這些資訊與實質討論，如果按照那種膚淺的說法，只會讓台灣的民主越來越淺碟化。

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