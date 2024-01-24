中華職棒／林立本想婉拒接任桃猿隊長　教頭古久保堅持有用意

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林立表示：「因為我覺得隊長應該是更資深、更成熟穩定的人來擔任，我自己在場上情緒起伏比較大，這對我來說是個挑戰，但既然接受了，我就只能接受他給我的考驗，學習如何做得更好。」
選擇林立作為隊長的原因，古久保健二總教練表示：「林立是球隊的中心選手，也是可以代表台灣的好手，我相信他能夠勝任這個角色，也希望這能激發他的領導才能，引導年輕選手。」
面對隊長的全新挑戰，林立表示會向前隊長林泓育請益，「小胖學長是個很沉穩的人，擅長說服隊員做任何事情，這是當隊長的特質，這是我的第一次，會盡量去學習，遇到問題也會跟他討論，詢問他處理問題的經驗。」
林立深知隊長的責任重大，他說：「希望這個角色的轉變不會影響我，雖然幫助別人會比較吃力，但我也喜歡學習，會研究如何通過溝通解決隊友的問題。」
至於給年輕選手的建議，林立表示：「既然打到職棒，就要有責任心，畢竟進職棒不簡單，如果沒有責任和想法，很快就會被淘汰，等到那一天發生再來怪東怪西也來不及了，所以要靠自己的努力。」
桃猿一向由資深學長擔任隊長，林立也逐漸成為隊上的老大哥，他說：「帶領學弟很重要，這次換我帶隊是一個不同的經驗，也是很好的學習機會，我會享受這個不同的角色。」
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