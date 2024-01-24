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寒流低溫三天241人OHCA！歐卡意思不等於死亡　「救命5重點」須知

▲寒流凍番薯！全台持續低溫，也造成OHCA狀況頻傳，近三天就有241人到院前沒有生命跡象。（圖／NOWnews資料照片）
▲寒流凍番薯！全台持續低溫，也造成OHCA狀況頻傳，近三天就有241人到院前沒有生命跡象。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

寒流持續發威！意外狀況也層出不窮，根據消防近3日統計共有241人OHCA，1月21日有78件、1月22日有92件、1月23日有72件。但OHCA雖然意味著「心臟停止跳動」，但不一定等同於死亡。如果及時進行心肺復甦術（CPR）和使用自動體外除顫器（AED），是可以提高生存機會，同時減少患者因缺氧而導致的損害。《NOWnews》整理關於OHCA（發音為：歐卡）必須要知道的5件事。

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🟡OHCA的定義

送醫時已沒有生命跡象，都可以認定為OHCA，OHCA（Out-of-Hospital Cardiac Arrest）是指心臟在醫療機構之外突然停止跳動。

OHCA本身意味著「心臟停止跳動」，是一種嚴重的醫療緊急情況，但不一定等同於死亡，透過心肺復甦術（CPR）和使用自動體外除顫器（AED），可以搶救回來，同時減少患者因缺氧而導致的損害。

根據統計，隨著急救意識抬頭，OHCA存活率逐年上升到16%以上，使用AED的存活率更高達66%以上。

▲台北市消防局教官指導foodpanda外送夥伴進行CPR+AED操作練習。（圖／記者賴志昶攝）
▲急救意識抬頭，OHCA存活率逐年上升到16%以上，使用AED存活率高達66%以上。（圖／NOWnews資料照片）
🟡OHCA常見原因

溫差大容易引發中風、心肌梗塞，尤其在天冷時特別容易發生。且民眾冬天喜歡泡湯，根據醫師解釋，泡溫泉因熱漲冷縮，會擴張血管，心臟需要輸出更多力量才能順暢循環，因此泡久了會頭暈，建議有心血管疾病患者泡湯應多注意。另外，心律不整、呼吸道阻塞（如窒息）、溺水、外傷、藥物中毒等都有可能。

▲接近年底，入冬的感覺也逐漸出現，隨著氣溫越來越寒冷，許多民眾都衝上山泡溫泉。（示意圖／NOWnews資料照）
▲心血管疾病者在天冷時泡溫泉應該要多加留意。（示意圖／NOWnews資料照）
🟡OHCA容易出現在哪些族群？

消防局提醒，若民眾家中有65歲以上長者或患有心血管疾病者，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，導致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止。

▲奇美醫學中心急診醫學部主治醫師劉祐彰示範正確CPR，按壓位置應為胸骨下半部，按壓深度至少5公分、速度每秒約2下，確保胸部完全回彈（圖／記者林怡孜攝，2022,06,28）
▲OHCA時可以立即透過CPR來搶救，醫師提醒，按壓位置應為胸骨下半部，按壓深度至少5公分、速度每秒約2下，確保胸部完全回彈。（圖／NOWnews資料照片）
🟡OHCA超過5分鐘會留下永久傷害

OHCA發生的當下，心跳與呼吸功能停止，一旦超過5分鐘腦細胞就會開始壞死，即使在急救後順利恢復心跳，仍可能會造成永久性的腦部傷害。因此OHCA發生時關鍵在於「黃金5分鐘」，需要立即急救，超過5分鐘救活後所造成的後遺症，會隨著時間愈久而愈來愈嚴重。

OHCA時可以立即透過CPR搶救，醫師提醒，按壓位置應為胸骨下半部，按壓深度至少5公分、速度每秒約2下，確保胸部完全回彈。

🟡OHCA後有可能會出現後遺症

OHCA搶救後回來，會因為缺氧時間的長短而有所不同。有可能會出現腦損傷像是記憶損失、注意力無法集中等。心臟重新恢復血液供應，可能會引發器官的功能不全或損傷。也可能會有神經、呼吸相關的後遺症。

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