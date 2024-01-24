諾魯與台斷交不到2周！央視：中國與諾魯恢復外交關係

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在中國和諾魯恢復外交關係的聯合公報中，雙方提到兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係，同時諾魯政府承認「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。諾魯共和國政府即日斷絕同台灣的『外交關係』，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來」，而中國政府則對諾魯政府的上述立場表示讚賞。
我國外交部在斷交聲明指出，諾魯持續向我索求鉅額經濟援助，包含以澳洲要關閉難民處理中心會出現財政缺口、將主辦密克羅尼西亞運動會(Micronesian Games)需要田徑場工程經費、澳洲要關閉在諾魯的Bendigo銀行等理由，但金額已遠超過我國對邦交國所能提供的援助。
諾魯外交及貿易部長安格明接受《央視》採訪時曾表示，會做出與台斷交、轉向承認中國的原因在於，「我們了解自身的發展需求；中國的發展將可以持續帶動諾魯的發展」，該國在中國港灣工程（China Harbour Engineering Company）打造港口計畫後，就做出轉向北京的決定，反映中國的基礎建設能提升北京在太平洋島國影響力方面發揮作用。
諾魯內政部長斯科蒂（Charmaine Scotty）在接受《新華社》專訪時也提到，諾魯期待與中國復交，也希望旅遊業成為諾中合作的重要部分，進而帶動相關產業發展，改善諾魯的基礎設施條件。
斯科蒂說，歡迎陸客至當地觀看傳統舞龍表演，品嘗頂級鮪魚，諾魯也希望加強中文教育，讓更多人學習中文。
我國與諾魯於1980年建交，該國於2002年7月以債務問題片面與中國建交，後到2004年10月，諾魯因中國承諾的援助多未落實，又在2005年5月與我國恢復外交關係，在2024年1月15日「突襲式」宣布以一個中國原則為理由與台灣斷交，並與中國恢復邦交。
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