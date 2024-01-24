NBA／「威少」Westbrook賽中突脫鞋仍投進三分 快艇教頭貼心撿鞋
快艇走過開季磨合期，近日10戰拿下8勝2敗的好成績，目前位居東區第4。今（24）日和洛杉磯湖人隊進行「洛城內戰」時發生意外插曲，「威少」Russell Westbrook在比賽進行中突然踢開右腳的鞋子，在缺少一隻鞋的狀況下仍運球來到外線弧頂位置，出手命中三分，讓現場球迷歡聲鼓舞。
記者林之越/綜合報導
快艇近期不僅陣中 Kawhi Leonard、Paul George、 James Harden等多位球星的配合更加穩定，教練和球員間的默契也相當不錯。今（24）日面對洛杉磯湖人的比賽，首節來到讀秒階段時，威少控球拉開位置，看似準備切入單打，但疑似右腳球鞋鬆脫，於是一腳將球鞋踢開，而站在他身後的教頭Tyronn Lue也迅速的把球鞋拿出場外，相當貼心。
少一隻鞋子的威少沒有就此將球傳出，而是將球帶向三分線弧頂位置，面對湖人隊Jarred Vanderbilt，突然拔起，空心命中三分，讓主場的快艇球迷和主播都出聲驚呼。為刺激的「洛城內戰」增添了幾分趣味之外，也讓人佩服威少穩定的投籃功力。
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