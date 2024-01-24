去貴婦奈奈醫美診所動手術不治 杏立博全麻醉師逆轉遭起訴
已被部落客「貴婦奈奈」夫家惡性倒閉的「杏立博全」，曾在2016年間替一名何姓女患者動醫美手術，手術中由該診所的胡姓麻醉師替何女全身麻醉，後因何女昏迷不治，家屬怒控胡姓麻醉師過失致死、偽造文書。胡男一度不起訴，經高檢署發回續查，台北地檢署認定，胡男在何女未卸除水晶指甲下直接血氧偵測，致監測數值誤差，違反醫療常規，依過失致死罪逆轉起訴胡男。
記者潘千詩／台北報導
起訴指出，何女2016年10月19日至杏立博全接受療程，下午3時，胡男為她全身麻醉。胡男明知何女未卸除水晶指甲，使用手指型血氧探測計可能會影響準確度，仍以手指指甲甲床作為血氧偵測位置，即為她靜脈注射麻醉藥物，導致陳姓女醫師在20分鐘後動手術時，無法準確監測何女血氧飽和度，而在何女處於缺氧狀態，無法馬上作相應處置。
手術結束後，胡男明知何女超過一小時仍未甦醒，應屬異常事件，卻未將何女轉院救治，僅以其生命徵象臆測性判斷後續醫療處理，直至當晚8時45分才為何女插管，並通知救護人員將何女轉往台大醫院救治，但當時何女瞳孔對光線已幾無反應，因腦幹受損嚴重，同年11月8日不治。
何女家屬另向胡男、杏立博全診所負責人黃立雄、黃博健父子求償。高院23日判決黃健博等3人應連帶賠償何家867萬餘元，可上訴。