張靖玲指控迷信「下符咒」 T台主播古彩彥揭祕幸運物真相
TVBS新聞台爆發主播內鬥，古彩彥控訴遭3位女主播集體霸凌，並以隱藏攝影機取證，被指控是霸凌者之一的張靖玲，因此遭調動職務，打官司要求復職失敗後，向媒體哭訴遭前東家不當解僱 ，憤怒指控古彩彥迷信偷下符咒，才是霸凌他人的兇手，不過，古彩彥也不忍讓了，今（24）日怒批對方造謠，並澄清「各界很關心的『符咒』，是法院認證的『保身符』，就像你我身上、車上配載的平安小物」。
記者江芷稜／綜合報導
張靖玲向《鏡週刊》爆料，原本主播們相處還算和氣，直到2018年秦姓主播接手某檔重點節目後，古彩彥就開始疑神疑鬼，把對方視為勁敵，除了認為辦公室風水有問題，開始鑽研水晶擺陣之術，也私下抱怨秦主播下符咒，害她整型失敗、女兒哭聲不斷，開始找命理師來看風水，並在辦公室電腦螢幕及桌下擺放符咒，造成人心惶惶，才會衍伸出後續風波，古彩彥還被惡意取外號叫「屎妖」。
對於同事間的不友善，古彩彥直球對決，直接在臉書曬出法院判決書全文，證實張靖玲私下的霸凌行為，包括關掉她的電腦、在她的水晶陣、紙袋裡倒水，明明2人座位並未相鄰，卻動手觸碰她的水晶擺設，因此遭到公司調動職務，種種行為都經過法院認證下，證實張靖玲的行為不當， TVBS解僱她並不違法。
古彩彥無奈表示「聽說今天我又紅了」，她稱這些誇大造謠的內容對被害人造成二度、三度傷害，過去沒有澄清，因為多數吃瓜群眾不在乎真相，並親自揭祕張靖玲所說的符咒，其實只是一般的保身符，就像你我身上、車上配載的平安小物，對於「下符」衍伸出的所有劇情，其實都是借題發揮，極力否認對方的指控。
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