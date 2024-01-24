中市水噹噹協會　溫馨關懷弱勢邊緣戶

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今「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞，市議員陳雅惠、台中市恆愛慈善會理事長阮林理密、前台中市醫師公會理事長羅倫檭醫師、樹義里長莊郁雄、長榮里長林政蒼等人都到場關懷民眾並向大家拜早年。現場除準備熱呼呼的台灣小吃，讓民眾帶走，還有贈送春聯與髮型師義剪，讓弱勢戶感受溫馨氣氛。
適逢寒流來襲，冷風刺骨，一早就有很多民眾頂著低溫排隊，許多來領取物資的弱勢戶，對於水噹噹關懷協會的善心義舉感到窩心，不但暖了他們的胃，更暖入了他們的心，在生活壓力下，展露久違的笑容。
陳雅惠表示，春節將至，社會上有許多未獲政府社會福利補助的邊緣戶，無法領到政府補助，苦於收入不夠、無錢生活，日子難過，感謝水噹噹關懷協會等單位，多年來以實際行動關懷社會底層，不符中低收入戶標準的「甘苦人」，助弱勢戶溫暖過冬。這次受惠邊緣戶，都是由東區、南區各里辦公處訪查提供，共計400戶。
邱素貞指出，「溫馨關懷、寒冬送暖」今年邁入第12年，由於政府社會福利資源有限，因此，水噹噹關懷協會結合社會各界善心團體、企業與個人提供慰問金，每戶1000元，以及民生物資白米、福壽麵、維力泡麵、乾麵、拌麵、罐頭、洗衣精等，1000元不多，只是盡微薄心意，希望以慈愛善心與關懷的行動，拋磚引玉，幫助弱勢邊緣戶，在歲末寒冬感受社會溫暖，共同幫助他們渡過一個溫馨的春節好年。
民眾李先生說，感謝主辦單位的愛心，罐頭、泡麵很實惠，可以暫時解決肚子餓的問題，洗衣精也可省下日常開銷，對減輕經濟負擔有很大幫助；張小姐說，髮型師的手藝超讚的，她已連續三年都來剪頭髮，不但把自己門面整理整潔，煥然一新，更可省下一筆錢，非常開心。
贊助單位包括：台中市政府社會局、森鐵鋼鐵（股）公司、佑松營造（股）公司、嘉篁企業(股)公司、維力食品（股）公司、國光里福正宮管理委員會、台中市城隍廟、羅倫檭醫師診所、味源股份有限公司、台中市恆愛慈善會、光榮愛心基金會、大金餐飲設備、江豐錦、林佩璇、鄭添吉、陳建安、林正仁、朱志鵬、常立文，常立武、李玉雪，許含，楊文志，楊寓甯，楊順福、王弘傑、顏碧麗、蓮池禮儀、洪雅凰、紀齊、洪錫平、楊芳瑜、常修銘，張靜儀，常芳瑋、常金路等。