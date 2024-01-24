全民拚經濟 現代商用車台南店開幕 五噸車款霸氣登場
現代(HYUNDAI)汽車為搶佔台南商用車市場，擴大保修服務能量，台南永康會所今(24)日舉行隆重開幕儀式，祭出「來店賞車/試乘送好禮」，及「車輛進廠保修專案優惠」活動，歡迎現代商用車回娘家。陸威達國際汽車董事長林敏益主持，總代理南陽實業高層、租賃公會、機械公會、南投同鄉會及地方政要等貴賓到場祝賀，並舉行HYUNDAI五噸商用新車交車儀式，場面熱絡。
記者林怡孜/台南報導
陸威達國際汽車董事長林敏益表示，永康會所占地約1,000坪，為現代汽車全台第9座「商用車」專屬銷售維修據點，由於南部科學園區的蓬勃，帶動台南經濟活動的熱絡，台南商用車市場需求殷切，也成為各車商的必爭之地。現代商用車主攻9人(7人)座商務車及3.5噸、6.5噸、7.8噸貨車為主，近期配合國內商用車法規的開放，5噸級商用車去(2023)年強勢登場，立即成為市售同級車款新勢力。2023年3.5噸同級商用車款暢銷近6,000台，為國內銷售第一。現代去年5噸車款霸氣登場，預料也將繼3.5噸車款後成為商用車市場新寵。
出席陸威達現代商用車台南店開幕剪綵貴賓包括：.陸威達國際汽車董事長林敏益、現代汽車總代理南陽實業副總經詹醒昇、台灣機械公會理事長魏燦文、.經濟部中小及創新署台南市服務中心主任陳宗明、南陽實業高屏公司總經理王調正、南陽實業嘉南公司總經理周俊良、台灣區南投同鄉會總會長陳甲乙、台南市雲林同鄉會理事長施朝桂、台南市小客車租賃公會理事長陳璟鋒及市議員朱正軒、黃肇輝等。