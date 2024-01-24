台糖長榮酒店公益圍爐感恩餐會 17 間社福機構寒冬歡聚樂龍龍

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台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，2015 年起，台糖長榮酒店9年不間斷辦理「公益圍爐晚宴」，2024年適逢酒店歡慶20週年，以「愛永續」的主題，期許此活動能永續成就下一個精彩10年。也誠摯感謝始終陪伴酒店的各界貴賓的資助與情義相挺，包括長期以來挹注經費的台灣糖業股份有限公司，以及今年新加入並大力支持分擔上漲餐食成本的張榮發慈善基金會，還有大力支持圍爐餐費的三勝文具公司、大都會衛星車隊；並且榮星電線公司也精心安排贊助「臺南市樂墨書法學會」春聯臨摹活動和「臺南 P.P.薩克斯風樂團」精彩演出。更欣慰的是，酒店的會員貴賓和同仁們皆自發性主動響應認桌支持公益圍爐活動，期望這一份份的善舉與愛心，都能透過味美色香的年菜佳餚，傳遞到社會上每個需要的角落。
2024年第10屆公益圍爐感恩餐會，台糖長榮酒店格外榮幸能邀請到較以往更多的公益團體共同歡聚，其中包括：台灣世界展望會、伊甸 基金會、南台南家扶中心、勵馨基金會、瑞復益智中心、德蘭啟智中心、美善基金會、安得烈食物銀行、罕見疾病基金會、台南市脊髓損傷者協會、林澄輝社福慈善事業基金會 、忠孝里低收入戶、中華民國唐氏症關愛者協會、創世基金會、台南佑明視障協會等共17間。展望未來，台糖長榮酒店持續落實社會公益關懷工作，除實際關心弱勢，給予生命尊嚴和接納照顧，更充分表達酒店長期深耕社區、關懷弱勢、回饋鄰里、款待於心，進而善盡企業社會責任的初衷。