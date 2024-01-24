中華職棒／今缺席樂天開訓！傳陳禹勳已接觸他隊 獎落誰家仍未知
中職多支球隊在近期進行春訓，樂天桃猿也在今（24）日開訓，備受矚目的是在季末遭到樂天放在60人名單外的「鄉長」陳禹勳並未現身。領隊川田喜則雖強調春訓是以現階段參加的球員為主，但據相關人士指出，「鄉長」陳禹勳已和其他中職球隊進行接觸，會加入哪支球隊仍然是個未知數。
記者林之越/綜合報導
陳禹勳自2013年加入Lamigo，效力共10年的生涯，且在2017年創下中職單季最多37次救援成功的紀錄，2022年則寫下中華職棒歷史上首位百中繼、百救援的紀錄。去年陳禹勳共出賽37場，主投32.1局，戰績1勝3敗，繳出9次中繼、2次救援成功，防禦率為3.90。
放眼其餘中華職棒五隊，中信兄弟牛棚雖在去年曾遇傷病低潮，但戰力相對完整，味全龍在休賽季期間簽下鄭鎧文、郭嚴文後，表示他隊戰力外補強告一個段落，台鋼雄鷹同樣也回應本土戰力外補強已暫時結束。此外，富邦悍將、統一獅等球團領隊都曾在先前的訪談中表示，未有評估簽下陳禹勳的計畫。
不過，據傳目前已有球隊正在和陳禹勳接觸，且樂天桃猿已確認他沒有參加春訓，也許將可能看見他身穿樂天桃猿以外的球衣，或也可能選擇直接結束他的中職生涯。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁