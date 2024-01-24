中華職棒／台鋼雄鷹新洋砲「魔鷹」Moya入團！與張奕再續前緣

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魔鷹現年32歲，身高超過200公分。2014到2016年共3個球季有大聯盟出賽紀錄，皆效力底特律老虎，成績最亮眼為2016年，31場出賽94打數24安打，轟出5發全壘打，3年大聯盟生涯累計51場出賽124打數31安打，包含4支二壘打、3支三壘打、5支全壘打，守備主要以外野為主。2018年轉戰日本職棒，效力屬於中央聯盟的中日龍，隔年6月底交易至歐力士猛牛，在中日龍總計53場出賽115打數33安打，擊出4發全壘打；來到太平洋聯盟加盟歐力士，連3年轟出雙位數全壘打，逐年分別為10轟、12轟、13轟，在日職5年共269場出賽，累積39支全壘打，守備大多以一壘為主。去年在美國獨立聯盟發展，33場出賽112打數36安打，打擊率0.321，轟出16發全壘打，長打率達0.804。今年將再度重返亞洲加入中華職棒新軍台鋼雄鷹，期待能為團隊帶來長程火力。
雖然是初次來台加入中華職棒球隊，不過台鋼雄鷹陣中正巧有兩名魔鷹過去在日職時期隊友，包含前中日龍笠原祥太郎、前歐力士猛牛張奕，聽聞Moya即將加入，笠原祥太郎表示，對他印象不管打擊或守備都讓人很有安定感，就連個性也是，「雖然身高超過200公分很高大，但是非常溫柔體貼。」而在歐力士猛牛時期，Moya曾與張奕並肩作戰，2019、2020年4度在張奕先發投球任內開轟，堪稱「台灣之友」、「愛張奕打線」一員，張奕去年決定返台，年底隨台鋼雄鷹參與冬季聯盟，今年再與台鋼雄鷹簽下自行培訓合約，如今兩人將於台灣再度相遇。張奕表示，在日職還是育成投手時期、Moya效力中日龍時就曾對決過，「他200多公分耶！一站上打擊區，投手一定會很不安的！」後來Moya轉戰歐力士，兩人成為隊友，一見面就給彼此大大擁抱，「同隊之後看他在練習真的非常認真，讓人感覺很有企圖心。」