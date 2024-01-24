「龍賺大錢」隱藏版賀聯曝光　盧秀燕大推精美小紅包

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盧秀燕表示，今年龍年是12生肖中最受歡迎的年之一，今年過年就是以「福運昌龍」為主題作為家戶春聯，今年更破例有史以來第一次製作隱藏版「龍賺大錢」，祝福市民朋友都能福運昌龍。更推全國最精美小紅包，祝福市民今年都好運。即日起民眾可在市府台灣大道及陽明市政大樓兩地聯合服務中心索取，10元紅包福袋會另行公佈領取地點，皆數量有限，送完為止。
盧秀燕指出，今年設計主題除福運昌龍還有小紅包的「龍珠許願」，今年全國各縣市只有台中有龍珠，象徵家戶心想事成圓圓滿滿、富貴有餘，今年設計非常有質感及意義，鱗片金光閃閃，正反面都有經過精心設計，打開就是一個龍珠，祝福市民今年都好運。
秘書處表示，今活動會場以龍造型設計的主視覺，將龍的形象以鱗片精巧呈現，象徵著逐步努力的累積，龍嘴中咬著一顆龍珠，象徵著力量、智慧與幸運。"DESIGNED BY TAICHUNG CITY GOVERNMENT"，這個品牌標誌代表著設計來自「台中市政府」，這份設計將成為美好期望的象徵，迎接龍珠許願成真的那一刻。
秘書處指出，此次小紅包以龍鱗造型及龍珠許願為主題，利用鱗片精巧呈現龍的形象，運用龍麟一點一滴拚湊成完整圖像，象徵富市台中美好願景的逐步實現。為呈現龍的律動與光輝，特別選用雷射金箔技術應用在龍身的部分，使得龍在陽光下能持續閃爍，散發絢麗的光芒；龍嘴中咬著龍珠，象徵著力量、智慧、幸運及一切美好事物，打開小紅包內貼著十元硬幣，意味「十全十美」，上面印有「龍珠許願」及「福運昌龍」的燙金市長祝賀詞，期許市民朋友在新的一年能實現心中的願望、好運龍來。
秘書處說明，今日揮毫活動自上午9時30分至下午4時30分，同步於台灣大道市政大樓惠中樓及文心樓1樓中庭及豐原區陽明市政大樓舉行；今年參與活動的民眾無須排隊領紙，直接選擇喜愛的書法家當場揮毫、領取作品，每人可領取七言1幅、四言1張、一言3張及8K年畫紙1張。
此外，市府也特別在台灣大道市政大樓惠中樓(臨惠中路)及文心樓(臨文心路)兩側大門入口處，設立以雜誌風格呈現的市政成果打卡牆，提供民眾於活動現場打卡上傳FB或IG即可參加年節限量好禮送活動，刮刮樂、抽紅包，數量有限送完為止。