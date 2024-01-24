脫口秀炎上惹議！博恩調侃「陰間有2個鄭南榕」　老K諷白曉燕命案

我是廣告 請繼續往下閱讀
2019年博恩出席酒吧「OPEN MIC」活動時，調侃鄭南榕自焚事件，說出「我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？」引發網友論戰，有網友認為不該拿鄭南榕開玩笑，也有網友認為這就是個地獄哏。當時博恩所屬經紀公司「薩泰爾娛樂」暫停和博恩的一切合作，博恩事後也發文道歉「很抱歉我不成熟的即興串場，讓家屬及各位維護言論自由的前輩衍生許多負面情緒，我在此致上最大的歉意」。
老K拿白曉燕命案開白冰冰玩笑 諷她參加過「曉燕之夜」
2021年初老K在「Two Three Comedy」中表演，問觀眾「說到冰冰好料理，大家知道冰冰絕對不會去上哪一個節目嗎？」，接著馬上解惑，「《小燕之夜》，她之前公祭的時候參加過了」，拿白冰冰的女兒白曉燕遭到撕票一事嘲諷，該片段被網友挖出遭到砲轟，白冰冰也發聲表示，「踏著無辜往生者的血跡，衝向自己的網紅路，這是不智的，若不想修正，未來也請勿再傷害到任何他人」。事後老K在直播中道歉，「讓她再次難過受傷，我真的對她感到抱歉」。
JIM拿太魯閣翻車案當段子形容是「花蓮翻車魚」
2021年台灣發生太魯閣號出軌事故釀成49死、近300人輕重傷，JIM以此作為題材演出脫口秀，表演內容提及「花蓮翻車魚」，並用霧社事件來反問「你要說台灣人注重安全嗎，娘泡才注重安全」，最後用一句「死亡並不可怕，可怕的是來不及好好說再見」作為Ending。遭到網友痛批「這就是躲在美式幽默背後只會說嘴災難的人」、「把自己的快樂建築在別人的痛苦上」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道