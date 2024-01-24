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脫口秀炎上惹議！博恩調侃「陰間有2個鄭南榕」　老K諷白曉燕命案

▲脫口秀效果惹議，博恩（左）曾拿「陰間有兩個鄭南榕」當段子；老K曾拿白曉燕命案嘲諷白冰冰。（圖／臉書）
▲脫口秀效果惹議，博恩（左）曾拿「陰間有兩個鄭南榕」當段子；老K曾拿白曉燕命案嘲諷白冰冰。（圖／臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網路節目《賀瓏夜夜秀》近日邀來大陸媒體人王志安，分享對於台灣選舉的看法，其中一段他評論台灣選舉是一場秀，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去煽情的」，模仿身障者陳俊翰的樣子，引發爭議。網紅在脫口秀會利用不少段子製造「笑果」，但有時候效果過了頭，反而引眾怒，脫口秀演員博恩、老K、JIM都曾因為拿人命開玩笑，失言引發風波。

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博恩調侃鄭南榕自焚事件：「陰間有兩個鄭南榕」

2019年博恩出席酒吧「OPEN MIC」活動時，調侃鄭南榕自焚事件，說出「我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？」引發網友論戰，有網友認為不該拿鄭南榕開玩笑，也有網友認為這就是個地獄哏。當時博恩所屬經紀公司「薩泰爾娛樂」暫停和博恩的一切合作，博恩事後也發文道歉「很抱歉我不成熟的即興串場，讓家屬及各位維護言論自由的前輩衍生許多負面情緒，我在此致上最大的歉意」。

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▲博恩曾拿鄭南榕作為脫口秀段子，遭到炮轟。（圖／資料照）
老K拿白曉燕命案開白冰冰玩笑　諷她參加過「曉燕之夜」

2021年初老K在「Two Three Comedy」中表演，問觀眾「說到冰冰好料理，大家知道冰冰絕對不會去上哪一個節目嗎？」，接著馬上解惑，「《小燕之夜》，她之前公祭的時候參加過了」，拿白冰冰的女兒白曉燕遭到撕票一事嘲諷，該片段被網友挖出遭到砲轟，白冰冰也發聲表示，「踏著無辜往生者的血跡，衝向自己的網紅路，這是不智的，若不想修正，未來也請勿再傷害到任何他人」。事後老K在直播中道歉，「讓她再次難過受傷，我真的對她感到抱歉」。

▲老K發文力挺賀瓏，認為不懂辯論的評審和網友，根本是在情勒。（圖 / 這是老K 臉書）
▲老K曾拿白曉燕命案，在脫口秀上開白冰冰的玩笑。（圖 / 這是老K臉書）
JIM拿太魯閣翻車案當段子形容是「花蓮翻車魚」

2021年台灣發生太魯閣號出軌事故釀成49死、近300人輕重傷，JIM以此作為題材演出脫口秀，表演內容提及「花蓮翻車魚」，並用霧社事件來反問「你要說台灣人注重安全嗎，娘泡才注重安全」，最後用一句「死亡並不可怕，可怕的是來不及好好說再見」作為Ending。遭到網友痛批「這就是躲在美式幽默背後只會說嘴災難的人」、「把自己的快樂建築在別人的痛苦上」。

▲JIM曾拿太魯閣翻車事件作為脫口秀內容，引發爭議。（圖／JIM臉書）
▲JIM曾拿太魯閣翻車事件作為脫口秀內容，引發爭議。（圖／JIM臉書）
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