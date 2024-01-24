篠田麻里子《離婚》外遇！戴狗鈴鐺激情演出 2天創180萬點擊紀錄
女團「AKB48」前成員篠田麻里子去年3月結束4年婚姻，宣布與企業家老公離婚，先前因為遭到丈夫指控外遇，導致她代言、工作接連丟失。於是篠田麻里子便轉換跑道接演電視劇，而她出演的日劇《不離婚的男人》，已在20日播出，劇中她剛好就飾演紅杏出牆的妻子，與男主角伊藤淳史及飾演「小王」的小池徹平，一同演出。該劇在Tver影音平台上架後，已突破180萬點擊，創下朝日電視台最快紀錄。
記者張芸婷／綜合報導
37歲的篠田麻里子遭遇婚姻變故後，便轉換跑道接演電視劇，而她出演的日劇《不離婚的男人》，已在20日播出，劇中她剛好就飾演紅杏出牆的妻子，被戲稱是「本色出演」。劇中，篠田麻里子脖子上套狗鈴鐺項圈，開頭就和偷情對象小池徹平有令人臉紅心跳的演出。激情尺度破表。該劇改編自大竹玲二的同名漫畫，電視劇播出前對「不倫妻」的選角相當保密，直到播出第一集才揭曉該角色由篠田麻里子演出，令觀眾眼睛一亮，，驚呼「能請到篠田麻里子演這個角色真的太厲害了」。
根據《FLASH》報導，因婚姻風波幾乎消失在螢光幕的篠田麻里子，收到編劇鈴木邀約時，她爽快的答應接演這個角色，即便被告知劇中有許多情色性愛場面，本人依然表態「我願意脫！」展現強烈的決心。新劇播出後，她也曾坦言雖然內心感到很不安，但「正因為是現在的我才能做得到，所以我想挑戰」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道