李亦伸專欄／被逆轉之王！解析「老河」Doc Rivers能否執教公鹿

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老河是NBA史上最著名「被逆轉之王」，也是季後賽被逆轉之王。2022-23年季後賽，76人在系列賽3：2領先塞爾蒂克，但塞爾蒂克二連勝翻盤，老河丟了76人總教練工作，2019-20年季後賽，快艇3：1領先金塊，金塊三連勝作翻快艇，老河執教快艇生涯第二次在3：1領先系列賽情況下遭逆轉。
祝公鹿好運。
Adrian Griffin執教公鹿勝率6 成97，東區戰績第二還會被開除，這就是職業運動「政治」展示。
NBA歷史上還有比Adrian Griffin更悲慘的教練，2015-16年騎士教練David Blatt率領騎士打出30勝11敗，勝率7成31，但Blatt還是被開除，騎士該年換上Tyronn Lue執教，非常幸運在總冠軍賽完成史上最大翻盤。騎士當年總冠軍賽系列賽1：3落後勇士，最後連勝三場，「老詹」LeBron James帶領騎士隊史第一次奪冠，讓例行賽締造史上最高勝率和勝場73勝9敗勇士灰頭土臉。
公鹿選擇有豐富執教經驗的老河，不是再啟用菜鳥教練，「人和」是最主要考量，老河是著名球員教練，執教思路往往以球星為主，給球員更多自主自由發揮空間，大多數球星、球員都喜歡跟老河合作。
老河不像熱火文化，鐵的紀律+浴血防守+艱苦訓練，讓五成以上NBA球員難以適應和堅持，老河也沒有太多自我堅持和主張，不會給球星、角色球員太多額外要求，很適合當代NBA文化和生態。
Adrian Griffin戰績不錯，東區排名很好，公鹿決定更換教練事出有因：
1、Adrian Griffin跟球員互動不良。Adrian Griffin還不懂NBA是個球員聯盟，除非你是Pat Riley、Gregg Popovich這種「NBA教父」等級教練，否則球員情緒和喜好，往往更多決定教練好惡和評價。那已經跟球隊戰績無關。
2、Adrian Griffin跟教練溝通太少。公鹿去年夏天季前訓練就發生Griffin跟助理教練Terry Totts爭吵，Griffin大聲斥喝Stotts，雙方不歡而散，事後Stotts請辭。這次教練間的衝突和Stotts負氣離開，對Adrian Griffin影響不小。
3、公鹿防守、體系效率明顯下滑。公鹿目前防守效率第20，是最近六年公鹿最糟的防守表現，公鹿目標爭冠，這樣的防守效率和體系，難保季後賽不會出狀況。
4、Giannis Antetokounmpo的態度。公鹿決定更換教練，公鹿老大Giannis Antetokounmpo態度是絕對關鍵，Adrian Griffin顯然沒有得到Giannis背書和支持，Griffin在公鹿球員心中也沒有建立該有分量，執教只會愈來愈困難。
老河執教能力和風格已經定型，主要靠球星發揮和球員天賦打球，過去十年執教表現，快艇無法突破上限，76人改變不了現況，過去兩次執教經驗和表現都不如預期，明顯過譽和高估。
我是完全不看好老河執教公鹿，公鹿顯然需要更多好運。