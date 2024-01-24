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台北電玩展／明天才開幕！狂熱玩家「提前2天」搶排　不畏寒流8度

▲2024台北國際電玩展25日開展，有熱血玩家前2天就到場外排隊，卡位領好康。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展25日開展，有熱血玩家前2天就到場外排隊，卡位領好康。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，在南港展覽館1館登場，為了迎接寒假一年一度電玩盛事，眾多遊戲廠商進駐並推出限定好禮，今（24）日開幕前一天，南港展覽館外就有熱血玩家「置板凳」排隊，目標領取《神魔之塔》限定贈品，此外，遊戲大廠任天堂本屆的參與，也吸引眾多玩家關注。

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2024台北國際電玩展前一天下午，記者實際到場直擊場外狀況，發現在南港展覽館旁，有不少玩家帶著板凳坐在路邊，一問之下果然是每年都會吸引眾多人潮的《神魔之塔》玩家，頭香夏先生表示，自己玩《神魔之塔》已經11年，今年為了官方推出的限量音樂盒，在週二（1月23日）晚上6點就到場，後面陸續有更多玩家也來卡位。

▲眾多玩家在電玩展場外置板凳、帶上行動電源，就為了拿取自己喜愛遊戲的周邊和獎品。（圖／記者張志浩攝）
▲眾多玩家在電玩展場外置板凳、帶上行動電源，就為了拿取自己喜愛遊戲的周邊和獎品。（圖／記者張志浩攝）
據中央氣象署資料，南港在今（24）日清晨一度只有攝氏8度，不過寒流低溫無法冷凍夏先生內心的熱情，未來幾個小時還會繼續和朋友輪班吃飯、洗澡，等待電玩展明早開幕，不過雖然心中非常熱血，但可能是昨晚在室外還是有點被冷到，眾人已經決定租帳篷， 一起取暖度過夜排最後幾個小時。

《神魔之塔》在台北國際電玩展一直都是熱門項目，今年也將同步推出11週年慶祝活動，線上早有許多玩家發起聚集活動，此外，遊戲大廠任天堂也回歸台北國際電玩展，帶來上百台機台和25款以上遊戲供玩家試玩，台北國際電玩展共計26國、377家業者、逾300款遊戲在4天都會展出，官方預估可吸引超過35萬人次。

🟡台北國際電玩展活動資訊
時間：2024年1月25日至1月28日 每日上午9點至下午5點
地點：南港展覽館1館

▲「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場。（圖／NOWnews社群中心製）
▲「2024台北國際電玩展」將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場。（圖／NOWnews社群中心製）

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