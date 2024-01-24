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胡宇威首談染疫挫敗感　見快篩2條線「我到底接觸多少人」

▲胡宇威（右二）確診時看到兩條線，腦中只想「我到底接觸了多少人」。（圖／大愛提供）
▲胡宇威（右二）確診時看到兩條線，腦中只想「我到底接觸了多少人」。（圖／大愛提供）

記者羅凌筠／綜合報導

胡宇威、林子熙、製作人唐在揚今（24）日出席大愛戲劇《打怪任務》記者會，胡宇威詮釋慈濟醫院醫師在疫情期間對抗新冠肺炎的故事，想到自己當初確診時看到兩條線，第一時間想到的就是「我到底接觸了多少人」，把這樣的情緒帶到戲裡，當院內出現第一例確診病患時，胡宇威覺得自己沒有守住防線，演到起雞皮疙瘩，「甚至還哽咽，覺得我當副主任失敗了。」

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▲胡宇威（左）、林子熙在《打怪任務》飾演醫師及護理師。（圖／大愛提供）
▲胡宇威（左）、林子熙在《打怪任務》飾演醫師及護理師。（圖／大愛提供）
因為是「團隊的真實故事」，讓胡宇威決定接拍《打怪任務》，為了要演好真實醫生的角色，胡宇威從所有動作、語氣以及疫情期間要如何面對小朋友病患，全都跟醫生本人面對面學習「打怪攻略」。胡宇威最怕的就是被說是「史上最可愛的男生」，因為他最怕裝可愛，就連大家說他以後有小孩後一定會說疊字，胡宇威也斬釘截鐵的說「加冷筍（冒冷汗），不可能」。

▲胡宇威（左）、温昇豪在《打怪任務》對於醫院收確診病患立場相左。（圖／大愛提供）
▲胡宇威（左）、温昇豪在《打怪任務》對於醫院收確診病患立場相左。（圖／大愛提供）
有一場戲是院長温昇豪與醫師胡宇威對立，兩個人對於要不要接受衛福部送病患到醫院的立場相左，卻不見針鋒相對與戲劇上的挑釁及言語交鋒，温昇豪用純熟內斂的演技、渾厚低沉的聲線、柔中帶剛的語調，傳遞出擔任院長領頭羊角色，在抗疫時給予院內同仁穩定的力量，同時也在看見胡宇威內心的「恐懼」時，給了最好的醫囑就是「勇氣」。

▲《打怪任務》胡宇威飾演小兒科醫師。（圖／大愛提供）
▲《打怪任務》胡宇威飾演小兒科醫師。（圖／大愛提供）
林子熙飾演責專病房的護理師，因為這個角色的原型人物剛生完第2胎放產假，只能透過視訊做田調。林子熙說在疫情期間自己的婚禮一延再延，很能體會疫情的辛苦，但真的拍戲後，全身穿防護衣，講話對戲要比一般多2、3倍的力氣，有面罩加上護目鏡，要很熟台詞，對戲才有默契，手套也戴2層，摸到的都不知道是什麼。

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