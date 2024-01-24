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常會通過「韓江配」角逐立院龍頭　朱立倫：5大國會改革回應白營

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／國民黨提供）
▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

國民黨今天（24日）召開中常會，會中通過由不分區立委第一名韓國瑜搭配藍委江啟臣競選立法院正副院長，國民黨主席朱立倫指出，國民黨54位黨團成員都會團結一致，並提出5大國會改革方案、3大優先法案，正式回應民眾黨的「國會改革說明」，展現在野陣營團結力量，對執政的民進黨形成最大的壓力。

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朱立倫表示，韓國瑜自第二屆就擔任立委，是新當選立委中最資深者，而江啟臣由區域選出，是優秀的前任主席，兩人必能完美配合，展現出新國會的新氣象。一些綠媒與側翼近期惡意攻擊、分化挑撥、見縫插針、製造謠言，意圖破壞國民黨的團結，因為他們擔心我們是一個團結的在野黨，能夠快速回應民意的在野黨，會對執政黨形成最大的壓力。

朱立倫指出，韓國瑜與立法院黨團已陸續清楚表達國會改革的主張跟決心，昨天他們表達了五大改革方案，相信也清楚回應了包含民眾黨朋友在內的各方對國會改革的想法。實際上，這些國會改革方案很多都是民進黨過去多年主張，但他們真的成為多數黨之後，就完全拋諸腦後不願意實現，所以今天靠我們團結的在野黨，大家一起來推動這些改革法案，共同團結力量代表民意。

朱立倫指出，未來不只有正副院長選舉，國民黨作為國會最大黨，代表多數選民對我們的寄託，我們將不斷提出民眾關心與國會改革法案。近日立院黨團已提出三大法案，包括《核子反應器設備管制法》修正草案，邁向核電延役；陳菁徽領銜的《人工生殖法》，保障更多婦女權益；今天也提出《不在籍投票法》，盼朝野政黨重視人民，不要像民進黨過去嘴巴講一套、實際作一套，真正能夠展現民意。

朱立倫強調，除了團結與改革，還必須與所有民眾站在一起，例如台中捷運案，3年前送到中央，交通部去年4月核定，最後卡在行政院。直到選後民進黨才說蔡其昌副院長有來關心，此案可能會通過。台中有事，54位立委就是最大的後盾，希望真正跟民意接軌的在野立委都能夠做台中的後盾，其實不只是台中，立院黨團的54位黨團就是執政縣市長最大的後盾，爭取真正展現民意，未來的國民黨將是團結的國民黨、改革的國民黨、永遠跟民意站在一起的國民黨。

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