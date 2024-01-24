動力火車尾牙賺飽！顏志琳遭爆只能用太太副卡 尤秋興都花天酒地
動力火車於今（24）日在台北東區龍門廣場舉行「都是因為愛 攏總來尾牙」，宣布今年4月20日、21日在高雄巨蛋開唱。受訪時動力火車提到，顏志琳一直以來都是跟太太拿零用錢，尤秋興則是自虧結婚前的錢，都拿去花天酒地。
記者吳雨婕／台北報導
尾牙季到來，動力火車笑說一直以來都沒有算過每年接了多少場尾牙，顏志琳提到因為只能留在台灣的關係，其實從疫情開始後就接了不少尾牙，尤秋興更直言：「成績還不錯啦，我們都可以辦豐年祭了！」顏志琳露出笑容提到，一年至少接到50場，開心的表情似乎代表賺進不少錢。
已經結婚的兩人，被問到過年會不會包紅包給太座，他們表示，錢都是一起用的，接著尤秋興爆出顏志琳一直以來都是跟太太領零用錢，甚至還是用太太的副卡，顏志琳提到：「我前幾天女兒要畢業旅行，她跟我說『我要畢業旅行，我沒有錢』，跟我拿錢，我只能跟她說『我也是向媽媽要的』。」尤秋興再度爆料，一次去歐洲玩時，顏志琳的口袋露出了歐元，顏志琳太太看到後，立刻說「拿來」。
雖然尤秋興總是虧顏志琳只能跟太太伸手拿錢，但他透露，其實這樣很好，反而能存下許多錢，「他（顏志琳）比我有錢很多，我的錢都花掉。」尤秋興還自虧是把錢拿去「花天酒地」。而從出道就是好友兼夥伴的動力火車，感情極好的他們，還會互相幫對方刷卡買東西。
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