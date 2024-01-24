名家論壇》吳崑玉／公民參與國會改革的曾經奇想

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一、民主政治的原型，是古希臘時代雅典的公民大會。但在通訊與交通條件有限的古代與中世紀，只適用於城邦政治此種小型社區，大帝國是玩不動的。所以產生了元老院那種寡頭政治，或代議政治。但現代網路已經可以克服通訊障礙，是否可以藉此重現公民大會議決大小事務的場景？或藉此打造新的「公民社會」？很值得思考。
二、就政治文化型態而言，人類社會是從原始「部落式政治文化」，一切事務由首領、祭司、貴族、長老等一批領導者決定，人民對政治體系的輸入與輸出面均缺乏反應，只能接受。接著進化到「子民式政治文化」，這是由帝王、貴族、與官僚所組成的帝國或王朝，或獨裁者與專政者所壟斷的政治權力，主導一切事務決定，人民對政治體系的輸入面缺乏參與管道，但對輸出面會有正負反應，壞政策可能推不動，甚至引起民變。再進化到現代民主的「參與式政治文化」，人們廣泛參與社區事務，與政治體系的輸入面與輸出面決定，連社區行車限速幾公里？可不可以蓋教堂？草皮要多久修剪一次？都是由居民議決。所謂「公民社會」的訴求，依據的便是「參與式政治文化」，民眾對政黨間「喬」這個字之所以如此反感，便源於知識程度提高後，人們對政治事務的參與興趣提高，但真正的參與度卻未跟上。
三、國會議會到底是「代表」人民意志？還是以其專業能力「代理」人民議決政事？這是民主政治理論中永恆且無解的爭論。偉大的國父孫中山先生曾想兩全其美，所以設計了一個國民大會，「代表」人民意志來選總統，意思是不能違背當初選舉他們的人民的意向，只能依人民決定來投票，類似美國的選舉人團。又設計了個立法院，選出各行各業專業人士，像股東會選總經理一樣，選個專業經理人出來，依科學精神來議決政事，「代理」人民監督政府。但這個太過美好的構想，在現實上變成兩個國會，疊床架屋，於是修憲修到只剩立法院一個國會。而這個國會的實際運作嚴重向「代理」傾斜，人民只能四年一次用選票決定立委去留，進去以後就「由你玩四年(University)」，政治決定過程不透明，政治文化類型向「子民式政治文化」傾斜，而不是向「參與式政治文化」邁進。這也是人民普遍不信任立委的原因。
所以，當太陽花學運喊出「公民社會」之後，便有網路界人士開始討論各種公民參與政治體系輸入面的提案，包括總統信箱、院長信箱、部長信箱、1999、公民連署提案、公投法…。但這些方案顯然未能滿足網路世代人們快速反應的習性，「心動不如馬上行動」，又必須與行政官僚體系的樹獺級程序正義搏鬥，或直接予以忽視，或應付了事。引發人民對執政者的普遍不滿。
於是，又有天才天馬行空想出一套方法，至今沒有實現，卻很值得思考。這個想法的主軸，是在一個政黨架構下，採取一種網路投票制度。政黨可以每個月提出一個重大爭議議案，政策中心整理好各種簡報與資料，上網公告，並徵求不同意見。接著是辦政策辯論，包括網上的文字爭論，與實體辯論會的線上轉播，公平陳述各方意見與考量。最後由登記的黨員與支持者投票，該黨的立委須依據黨員與支持者的決定投票，否則不分區予以開除，區域可能停權或罷免。這是一種較為即時的網路公投，讓支持者與黨員有更直接的參與感。
大家馬上會想到，對手有可能網路灌票。別擔心，提案大拿早想到了。投票者的資格是有限制的，採取黨員登記制，或支持者登記制，一年需繳360元黨費，或特定議題30元投票費，且一律用信用卡繳費。使用信用卡的原因是，金資中心有所有信用卡持有者的完整個資，政黨抓卡號與身份證字號兩個變數，便可鑑別投票者身份有無重複投票？且一票成本30元，要大規模灌票的成本頗高。或者比照展覽會與演唱會，對此議題有興趣的登記者可以獲得QR扣，依此方可參與討論、辯論、與投票，限制了灌票的數量。若有資安疑慮，可與防毒公司或數發部合作，反擊駭客襲擾，並確保個資不會外流。
舉個例來說，民眾黨不知道立法院正副院長要投誰？那就上網投票啊！若是正的投綠，副的投藍，那就照投啊！這樣可以撇開柯P一人政黨黨主席聖斷獨裁，避開小綠小藍的爭議，又化解了一人政黨的爭議，何樂不為？民進黨也可以拿來用啊！不止避免了行政機關橫柴入灶的粗暴，又讓更多年輕人得以參與政務，且可在爭辯中將問題愈辯愈明，即使國會少數，也能在社會中贏得輿論多數，反包圍多數的國民黨，何樂不為？國民黨還是可以用啊！經過辯論的政策，比民調還準，還能幫黨部賺點小錢，化解基層黨員的不滿，不必成天「麵粉水球，勾芡復國」，也不必成天出怪招搏版面。大家一起讓公民參與有個管道，讓國會正常點，豈非正好?
雖然這只是一群野人們的突發奇想，但不失為一個網路世代的政黨，可以思考的方向。畢竟，民主和參與式政治文化是分不開的，人民知識程度愈高，對政治參與的興趣就愈強，對「代理」的意見也愈多，愈向「代表」傾斜。而且，高度參與的民主政治，和對岸那種一個人說了算的假民主獨裁體制，恰成鮮明對比，那不正是台灣最珍貴的生存本錢?
但掌握權力的政治人物們，可能都不喜歡這種全民參與式的政治手段，因為這會削弱他們個人的操控空間，等於剪掉了他們長袖善舞的袖子，砍掉了他們的權力。其實，這只是一種轉型，政治人物對議題的嫻熟度與對政策細節的掌握，無人可以取代，網路投票只是強迫那些在政黨協商中的碎碎唸，轉為公開說服人們的語詞。那這會助長民粹嗎？有可能。但回過頭來說，民粹形成的生產過程中，有很大的部份要依賴「資訊不透明」，操弄者才有上下其手的空間，才有假訊息藏身的角落。而且，靠「關係」運作，「沒關係就有關係，有關係就沒關係」的「關係人馬」，從此也將減少輿論操縱能力，亂擋案子或強推法案的立委，也將一直處於被全民監控的狀態之下，還未成功，便已社死。
這只是一群鄉野老人們的野望，代表一種朝向真正「公民社會」前進的期待。不一定就得這個辦法，但朝更多參與的公民社會前進，應是大家在爭奪各種寶座之外，朝野均須深思的課題。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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