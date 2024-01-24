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一年期義務役回來了！首批役男25日北中南3營區入營

▲義務役恢復1年制，首批役男25日北中南3營區入營。（ 資料照／記者呂炯昌攝）
▲義務役恢復1年制，首批役男25日北中南3營區入營。（ 資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，自今(2024)年恢復一年期義務役徵集，預劃徵集役男9,127人，首梯役男（陸軍2226梯）將於明（25）日分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營。

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根據國防部資訊，今年預計徵集9127名一年制義務役男、共12梯次，其中1月600人、2月1030人、3月775人、4月735人、5月775人、6月755人、7月885人、8月755人、9月775人、10月885人、11月625人、12月532人。

針對訓練課程，國防部指出，8週入伍訓練課程規劃，採4個階段施訓，第一階段(第1週)為軍人核心價值：以軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為訓練主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力；第二階段(第2至5週)為基礎訓練：以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸，以建立役男武器操作及戰鬥教練基礎ㄡ

國防部指出，第三階段(第6至7週)-進階暨組合訓練：以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信心。第四階段(第8週)-期末鑑測：以體能戰技、步槍鑑定射擊、3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸，以實戰化場景，執行役男入伍訓練成效驗證。

國防部表示，役男於入伍訓練第8週實施為期5日期末鑑測，針對入伍訓練各階段訓練重要課程，區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」等三大類實施鑑測與評鑑，以驗證役男訓練成效。鑑測總評不合格役男，將實施1週留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測後總評仍不合格者，則不核發專長證書，並不得支領10,800元專業加給。

明天入營的首梯役男將跨越農曆年假期（2月9日除夕），官兵是否能返家過年，國防部官員表示，役男可正常休年假，至於訓練期程則依照時數、進度及標準實施。

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