尾牙王是他們！狂吸66場演出居藝人之冠 榮登廠商最愛歌手
億級人氣樂團告五人將在3月16日於宜蘭縣立體育場舉辦「宇宙超有趣SUPER LIVE！巡迴演唱會」。告五人去年宇宙大爆發，行程滿檔繞世界一圈後腳步不停歇，接獲破200場尾牙邀約榮登尾牙王，稱霸各大廠商尾牙場，幾乎天天在各行各業尾牙上亮相，農曆年前突破66場尾牙演出，六六大順好兆頭，居藝人之冠。
記者吳雨婕／綜合報導
不僅演唱會各地搶人，各大廠商尾牙也燃起告五人炫風，告五人即便連續3個月不間斷每天通勤宜蘭與台北，告五人也樂此不疲，「很開心可以和大家共創獨一無二的回憶，也很期待3月16日演唱會的到來，可以與哈瓜分享我們的上班路，不管是春夏秋冬、又到天黑我們都走過，期待跟大家一起看見我們所見到的風景。」
告五人到每場尾牙都展現爆棚人氣，不少員工眼看告五人一登場就放下餐盤，不顧眼前美食衝到台前與告五人合唱，甚至自備告五人演唱會周邊哈密瓜手燈揮舞應援，隨音樂擺動，犬青也驚喜走下台與歌迷握手互動，一舉一動都引起粉絲尖叫。尾牙季熱情的歌迷、員工不只在抽獎時對著老闆喊「加碼」，更在告五人演出後狂喊「加碼」安可，捨不得告五人離場，告五人笑說：「看到哈密瓜手燈好像回到演唱會現場，去年「宇宙的有趣巡迴演唱會」從台北小巨蛋，一路到拉斯維加斯，今年要回家舉辦「宇宙超有趣SUPER LIVE！巡迴演唱會」，希望能在宜蘭家鄉場『加碼』跟大家見面！」
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