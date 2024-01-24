基隆春聯「龍年大發」亮相 謝國樑：祝福市民諸事大發、心想事成
農曆春節即將到來，為祝賀市民朋友能在新的一年百業興旺、安居樂業，基隆市長謝國樑今（24）日與市府發言人余治明、綜發處長林麗蟬一同發表龍年春聯「龍年大發」及1元紅包樣式，祝福市民諸事大發、心想事成，一同喜迎吉祥好年。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，今年的限量1元紅包採大幅度的創新規劃，不僅採用跳脫傳統的粉紅色，正面採用貼紙設計，其中小龍貼紙融入100的意像，象徵2024年為基隆設市100周年的時刻，不但具有紀念及收藏價值，也很適合家長跟小朋友同樂。
余治明與林麗蟬說明，今年的春聯以龍翔圖騰及書法字體為元素，將龍年意象及賀詞融為一體，龍像設計為昂首向上飛翔，意寓龍躍千里，希望每位市民朋友都能有飛躍式的突破及發展；而「龍年大發」採燙金字體，呈現大氣且寓有百業亨通等吉祥寓意，下角財字搭配圓形背景，意寓財源滾滾來。
基隆市政府表示，春聯將在29日配送至各區公所，委託里鄰長協助派發至各家戶，民眾也可以直接到里辦公處領取，期盼收到春聯的市民朋友們，能在新的一年諸事大發、心想事成；另謝國樑也預計在30日上午10時15分至10時45分在信義市場、11時至11時50分於仁愛市場；2月2日上午6時30分至7時30分在果菜市場、8時至9時在成功市場等地點發放1元紅包，歡迎市民朋友踴躍索取。