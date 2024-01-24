嘉市環境清潔別舊年 保安祥龍賀新年

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為迎接乾淨嶄新的一年，年終大掃除已是家戶歷年養成的良好習慣，呼籲市民自發性清理居家內外環境，清理重點為戶內、戶外居家四周2公尺以內地段（巷弄、騎樓、防火巷、排水溝）的環境衛生。加強登革熱孳生源清除，不必要的積水容器倒置或交由垃圾車運走，地下室積水要排除，鼓勵市民、學校、公司團體及事業場所進行環境清潔整頓及清除髒亂點工作。
嘉義市環境保護局長李佳禾表示，目前聯合國積極推廣SDGs永續發展指標以及2050年淨零排放計畫，而環境保護局為響應其理念，以永續資源循環再利用的零廢棄生活為目標，積極推動相關辦法於民眾日常生活中，如彙整二手物買賣、捐送及回收等店家的二手物尋寶地圖、自備容器享優惠美食地圖、循環杯租借服務等多方資訊，提供民眾日常落實資源永續的管道，讓每次大掃除時整理出的閒置物品都能有展現才華的新家，在此也呼籲所有市民減少廢棄物產生並且落實廢棄物資源回收分類，如有大型廢棄物需要協助清運，請撥打清運專線05-2251775預約清運，但請市民朋友配合進行分類，使資源回收物達到妥善再利用，並提升清運效率之目的。邀請市民們一起在農曆新年來臨前好好整頓您的家園，用潔淨的嘉園迎向全新的一年!