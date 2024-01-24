諾魯與中國恢復邦交 外交部批：昧於金援利誘罔顧我長年援助情誼
我國15日宣布與南太平洋島國諾魯斷交，今（24）日中國與諾魯宣布恢復外交關係。對此，外交部表示，對於諾魯共和國與中華人民共和國簽署恢復外交關係聯合公報，接受中國的「一中原則」謬論，表達高度遺憾，並強烈譴責中國政府貶抑我國主權，打壓我國外交空間。
記者邱新博／台北報導
根據中國央視報導，在中國和諾魯恢復外交關係的聯合公報中，雙方提到兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係，同時諾魯政府承認「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。諾魯共和國政府即日斷絕同台灣的『外交關係』，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來」，而中國政府則對諾魯政府的上述立場表示讚賞。
外交部表示，中華民國（台灣）政府對於諾魯共和國於今（113）年1月24日與中華人民共和國簽署恢復外交關係聯合公報，接受中國的「一中原則」謬論，表達高度遺憾，並強烈譴責中國政府貶抑我國主權，打壓我國外交空間。
外交部嚴正重申，中國政府對外誆稱的「一中原則」並非事實，我國的主權地位也絲毫不受該聯合公報而改變。我國順利完成總統大選的民主成就已清楚向世界證明，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬。面對中國的惡意打壓，政府絕不會屈服，只會更加堅定意志，捍衛國人自由民主的生活方式。
外交部諾魯政府昧於金援利誘，扈從中國的操弄，罔顧我國長年提供的發展援助與情誼，外交部至感痛心與遺憾。
外交部呼籲國際社會共同反對中國圖謀改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣行徑，齊心抵禦威權主義對民主價值的公然挑戰，並呼籲各國持續支持民主台灣，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。