注毒死刑愈發困難！阿拉巴馬州明執行「氮氣處決」　成為美國首例

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美國目前只有三個行政區批准氮氣處決，除了阿拉巴馬州外，其他兩地分別是密西西比和奧克拉荷馬州。會訴諸這種方式進行死刑是因為這名預定遭處決的死刑犯史密斯（Kenneth Eugene Smith）在先前傳統的毒藥注射處死過程中，因為找不到可以施針的血管而失敗，史密斯如今成為美國現代為數不多兩度被執行死刑的人，也是首名面臨氮氣窒息處決的人。
過去包含阿拉巴馬州在內，美國不少施行毒針處決使用的藥物是巴比妥酸鹽，但歐洲藥廠被反對死刑的歐洲法規限制供應「為了執行死刑而使用的藥物」，因此美國這些以毒針處決死刑犯的行政區愈來愈難取得相關用藥。
阿拉巴馬州是美國人均死刑執行率最高的州之一，目前有165人被判死刑。這已經是自2018年以來，該州連續第三名毒針處決失敗的例子，在這些注射死刑失敗事件中，死刑犯得以倖存，同時也引發了內部審查與檢討，最終阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）批准了檢方請求，同意使用從未採取過的「氮氣」方法處決死刑犯，阿拉巴馬州最高法院也以6票贊成、2票反對結果批准請求，並在州長簽署通過下，預計於2024年1月25日執行這項處決。
屆時，阿拉巴馬州會以原先的注射處刑室作為氮氣處決的場所，將死刑犯綁在床上，並於其臉部戴上供氣面罩，接著釋放純氮氣。根據該州氮氣行刑法規，氮氣將持續灌注至少15分鐘，並在受刑人失去心跳脈搏後繼續灌注5分鐘。
針對氮氣處決是否真的合乎人道作法，外界有著不同聲音。不少反對團體堅稱此舉是將史密斯作為人體實驗的犧牲品，醫學專家與活動人士則警告這種行刑手段可能產生意外結果，例如刑犯發生劇烈抽搐、淪為植物人，或甚至造成面罩中的氣體洩漏，殃及房間裏的其他人。
美國獸醫協會（AVMA）也曾表示，反對以氮氣對動物進行安樂死，並稱「氮氣致死過程非常痛苦」，聯合國人權事務高級專員辦公室也在聲明當中稱，氮氣處決可能違反美國也簽署的兩項國際人權公約，表示關切的同時也要求停止這種做法。