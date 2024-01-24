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注毒死刑愈發困難！阿拉巴馬州明執行「氮氣處決」　成為美國首例

▲美國阿拉巴馬州明將舉行第一起氮氣處決死刑，圖為阿拉巴馬州總檢察長史蒂夫馬歇爾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國阿拉巴馬州明將舉行第一起氮氣處決死刑，圖為阿拉巴馬州總檢察長史蒂夫馬歇爾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國阿拉巴馬州明（25）將對一名殺人犯進行全球首例的「氮氣處決」，預計以氮氣面罩取代施針進行死刑，由於連續施打毒針處決失敗、注射藥物取得愈來愈困難等因素，該州認定改採以數秒鐘就會陷入昏迷並因缺氧窒息而死的氮氣處決符合人道作法，但這種新的死刑執行方式引起聯合國和專家的擔憂。

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「氮氣處決」是藉由佩戴特殊面罩讓死刑犯吸入100%的氮氣後陷入窒息而死亡，面罩會遮掩死囚的口鼻部位，並以大量純氮氣取代一般空氣，平常氮氣對人體沒有毒性，但是如果吸取大量純氮氣，最終人體會在缺氧的狀況下窒息而死。

美國目前只有三個行政區批准氮氣處決，除了阿拉巴馬州外，其他兩地分別是密西西比和奧克拉荷馬州。會訴諸這種方式進行死刑是因為這名預定遭處決的死刑犯史密斯（Kenneth Eugene Smith）在先前傳統的毒藥注射處死過程中，因為找不到可以施針的血管而失敗，史密斯如今成為美國現代為數不多兩度被執行死刑的人，也是首名面臨氮氣窒息處決的人。

▲阿拉巴馬州政府預計將於25日，對死刑犯史密斯（Kenneth Eugene Smith）採用氮氣窒息處決，這使他成為全美國第一個接受此項死刑的人。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿拉巴馬州政府預計將於25日，對死刑犯史密斯（Kenneth Eugene Smith）採用氮氣窒息處決，這使他成為全美國第一個接受此項死刑的人。（圖／美聯社／達志影像）
過去包含阿拉巴馬州在內，美國不少施行毒針處決使用的藥物是巴比妥酸鹽，但歐洲藥廠被反對死刑的歐洲法規限制供應「為了執行死刑而使用的藥物」，因此美國這些以毒針處決死刑犯的行政區愈來愈難取得相關用藥。

阿拉巴馬州是美國人均死刑執行率最高的州之一，目前有165人被判死刑。這已經是自2018年以來，該州連續第三名毒針處決失敗的例子，在這些注射死刑失敗事件中，死刑犯得以倖存，同時也引發了內部審查與檢討，最終阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）批准了檢方請求，同意使用從未採取過的「氮氣」方法處決死刑犯，阿拉巴馬州最高法院也以6票贊成、2票反對結果批准請求，並在州長簽署通過下，預計於2024年1月25日執行這項處決。

屆時，阿拉巴馬州會以原先的注射處刑室作為氮氣處決的場所，將死刑犯綁在床上，並於其臉部戴上供氣面罩，接著釋放純氮氣。根據該州氮氣行刑法規，氮氣將持續灌注至少15分鐘，並在受刑人失去心跳脈搏後繼續灌注5分鐘。

針對氮氣處決是否真的合乎人道作法，外界有著不同聲音。不少反對團體堅稱此舉是將史密斯作為人體實驗的犧牲品，醫學專家與活動人士則警告這種行刑手段可能產生意外結果，例如刑犯發生劇烈抽搐、淪為植物人，或甚至造成面罩中的氣體洩漏，殃及房間裏的其他人。

美國獸醫協會（AVMA）也曾表示，反對以氮氣對動物進行安樂死，並稱「氮氣致死過程非常痛苦」，聯合國人權事務高級專員辦公室也在聲明當中稱，氮氣處決可能違反美國也簽署的兩項國際人權公約，表示關切的同時也要求停止這種做法。

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