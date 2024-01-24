真是招財貓！50歲中年婦聽見店貓叫 買2千元刮刮樂幸運刮中百萬
每年農曆春節限量2千元刮刮樂因頭獎高達2000萬元，幾乎都銷售一空，今年春節限量的「2000萬超級紅包」也已開賣，並陸續傳出有人中獎的好消息，其中三獎100萬元多達1000個，在台東市就已有人刮中百萬大獎，而且還是在猶豫要挑選哪一張的時候，突然聽到彩券行裡的藍貓叫了一聲，又看到店員穿著一身紅，就直接請店員隨便挑1張，沒想到就幸運刮100萬元，高興直呼「「都是可愛貓咪給的靈感」。
記者顏真真／台北報導
今年台彩推出的「2000萬超級紅包」，同樣每張售價2000元，頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元更多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，也吸引許多民眾搶先買來刮刮看，看自己是否幸運中大獎，結果也確實已有民眾幸運刮中大獎。
根據台灣彩券公司轉述，位在台東縣台東市開封街的金開封彩券行，就有客人刮中「2000萬超級紅包」的三獎100萬元。這名幸運中獎人年約50歲婦女，上市當天就立刻到彩券行挑選熱騰騰的「2000萬超級紅包」。不過，當時婦人猶豫要挑選哪一張的時候，突然聽到彩券行裡的藍貓叫了一聲。
不僅如此，由於婦人又看到店員身穿一身紅相當喜氣，因此，婦人索性請店員隨便挑了1張，沒想到一刮開。就幸運刮中100萬元，也讓婦人高興直呼：「都是可愛貓咪給的靈感」。