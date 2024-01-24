寒流賣場買1送1！全聯蠔油44元、衛生紙12元　好市多雞湯折160元

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◾高露潔抗敏專家牙膏（110g）-全面防護／修復琺瑯質／牙齦護理，原價218元買1送1、特價109元
◾DARLIE 好來超氟清新防護牙膏（160g），原價149元買1送1、特價75元
◾德國dalli黑莓果香超濃縮洗碗精1000ml，原價199元買1送1、特價99.5元
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📍門市｜即起至1月21日
◾小蒙牛火鍋湯底（蒙古麻辣鍋/蒙古養生鍋/素食養生鍋）買1送1，原價185元、特價93元
◾桂冠黃金魚蛋／蟳味棒／魚卵捲／蝦球每盒特價49元
📍門市｜即起至1月25日
◾豬里肌火鍋薄切肉片100g原價42元，特價39元
◾冷藏澳洲榖飼牛梅花火鍋肉片100g原價70元，特價64元
◾鮮凍大白蝦下殺84折，原價188元，特價159元。
◾金針菇特價12元
◾美國華盛頓富士蘋果單粒特價28元、5顆110元，平均1顆22元
📍門市｜即起至2月1日
◾鹿茸燉土雞，原價319元，特價269元
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◾鱷魚石墨烯保暖發熱衣買1送1，原價399元、特價200元
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🟡家樂福
📍門市｜即起至2月29日
◾小家電滿3000元送400元家電現金折價卷（Dyson除外）
◾飛利浦AHR2142FD陶瓷塔式暖風機，原價3490元、特價2990元
◾飛利浦AHR3124FX陶瓷壁掛暖風機，原價3590元、特價3490元
◾飛利浦AHR3124FM陶瓷多功能暖風機，原價4690元、特價3290元
◾飛利浦AHR2124FM陶瓷暖手寶電暖器，原價3590元、特價3290元
◾飛利浦AHR3144YS 12葉片油燈式取暖機，原價6990元、特價6290元
◾指定日期家樂福量販店、線上購物單筆消費滿2,000元以上，或超市、家速配單筆消費滿888元以上即可享9折現金折價券回饋（1月27日至28日、2月3日至4日、2月5日至8日）
業者透露上週統計至寒流前，飛利浦AHR2142FD陶瓷塔式暖風機售出2000台、DIKE HLE400 10吋擺頭瞬熱碳素電暖器售出3000多台，禦寒商品買氣夯，合計短短一週兩款電暖器銷售5000台。
🟡好市多
📍門市｜即起至2月1日
◾天地合補，龜鹿雙寶飲，68ml X 30瓶，原價1589元、特價1289元
◾灣仔碼頭，冷凍高麗菜豬肉水餃40顆Ｘ3包，原價549元、特價439元
◾韓味不二鹽烤海苔36入，原價419元、特價329元
◾韓味不二人蔘雞湯，1公斤3袋，原價799元、特價639元
◾舒潔溼式衛生紙，46抽Ｘ14包，原價615元、特價520元