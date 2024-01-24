台南新營看幾米作品 打卡送限量「小團圓」月亮燈籠

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台南市文化局為串聯響應台灣燈會在台南及台南400意象，以幾米「月亮忘記了」繪本為主題，專屬設計小團圓月亮造型充氣燈籠，自1月27日起四個週末限時兌換，總數僅有400顆，只送不賣，送完為止。
台南市文化局長謝仕淵表示，月亮是幾米作品中經常出現的元素之一，象徵著溫暖團聚、守望與陪伴。此次結合「月亮忘記了」繪本，獨家推出小團圓月亮造型燈籠，「圓」，代表著團圓，也代表著圓圓滿滿，祝福民眾新的一年闔家圓滿。設計有別於過往的摺紙小提燈，改以PVC材質的充氣方式，搭配LED燈泡及掛繩，掛繩民眾可以自行調整長短，可以側背、掛在胸前或綁短拿在手上，只要稍加吹氣即可成形，造型十分吸睛可愛，歡迎民眾拿著燈籠來新營賞遊。
活動期間只要公開上傳幾米戶外藝術裝置現場照片，並於新營文化中心打卡，於1/27(六)、1/28(日)、2/3(六)、2/4(日)、2/17(六)、2/18(日)、2/24(六)、2/25(日)下午4點起，憑臉書或IG貼文(限時動態)畫面即可至新營文化中心1樓服務台領取燈籠，每日限量50個，歡迎市民朋友快來新營文化中心一起小團圓。
此外春節期間，為吸引更多遊客到訪新營，初一至初五更安排定時音樂表演，以及2月14日舉辦元宵造型湯圓DIY等一系列精采活動，更多活動詳情可上新營文化中心官網查詢。