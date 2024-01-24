少女河濱公園遭集體霸凌！疑搶人男友「開房間」 慘遭逼下跪
霸凌事件頻傳！網路上日前流傳一段影片，一名少女被押到河濱公園凌虐，還有一名女生在一旁怒斥，「妳跟我男友打X，都不會想過我心痛？」，全案經過警方調查，確認發生地在新北市土城，共有3名未成年少女對被害人拳打腳踢，還試圖以繩索綑綁，還逼迫她錄影懺悔，才願意放過少女；今（24）日土城警分局已傳訊3名少女到案，警方將依傷害、妨害自由等罪嫌偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
根據影像畫面，一名少女慘遭推倒在草皮上，眾人對她毆打猛踹，讓她痛得不斷大聲哀號，有一名女子出聲「妳跟我男友打X，都不會想過我心痛？」，還有一名黑衣女上前摀住少女嘴巴要她閉嘴，直到有人喊「點到為止」，施暴的眾人才停止，並要求少女下跪道歉。
影片在網路流傳後，警方介入調查，根據初步了解，該名少女疑似搶他人男朋友，被3名同樣是未成年的少女從土城區中央路某商務旅館，強押到板橋區浮洲橋下霸凌，警方也在後續查出加害的3名少女身分，今天傳喚3人到案，警方將依法送辦，目前3名少女暫由父母責付帶回。
※【NOWnews 今日新聞
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