45歲小S認了上鏡頭浮腫！大素顏自拍洩真面目「意外撞臉賈永婕」
綜藝天后小S（徐熙娣）出道30年，主持風格無厘頭、戲而不虐，代表作有《我猜我猜我猜猜猜》、《娛樂百分百》、《康熙來了》等，拿過一座金鐘綜藝節目主持人獎，人氣始終不墜。擁有3千金的小S，昨（23）日發文透露女兒生病，煮了一鍋雞湯，網友發現45歲小S比節目上消瘦，還撞臉大4歲賈永婕。
記者楊穎軒／綜合報導
小S在粉專寫下：「母愛大噴發，因爲孩子病了～我立刻一邊煮雞湯一邊喝酒加熱舞！當母親真的很忙！」隨文附上一張自拍照，只見她全素顏入鏡，皮膚白裡透紅，找不到太多瑕疵，年屆不惑的狀態極佳。
有網友訝異地說：「怎麼本人照片這麼瘦，但是節目上有點...不好說...」小S坦承：「腫，I know,上鏡頭要美，我要再瘦3到5公斤，可是怕臉凹或垮，所以要慢慢慢慢...的減，你就湊合湊合看啦！老娘不想被逼！」有人說她這張照片激似閨密賈永婕，稱讚兩人都很漂亮又是好媽媽，小S回覆：「她比我強！那麼高耶！」
有趣的是林志玲又無辜中槍，網友故意說：「林志玲的話可能就會買便利雞湯了！」小S搭腔：「叫外賣再拍成自己做的，她都這樣啊！沒關係啦！各人有各人的風格！」
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