曾揚言要用「64」車牌！王志安「連共產黨也不怕」 曾遭全網封殺
中國媒體人王志安近來在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》嘲諷身障者，因而引發爭議，但對此，王志安不但不認錯，還說自己「連共產黨都不怕」。不過王志安過去曾在中國中央電視台擔任記者、主持人，但在2019年被中國全網封殺，後續移居日本，開設自己的YouTube頻道。
國際中心徐筱晴／綜合報導
王志安最早是在央視工作，先後在《時空報道》、《直通現場》、《時空連線》等欄目任記者、編輯、策劃，但在2017年離開央視後，擔任《新京報》首席調查記者，主持《局面》專欄。但《新京報》社長戴自更2019年遭到中國當局調查，王志安也跟著被全網封殺，使他再次失業，包括微博帳號跟微信公眾號、頭條號全都被關閉。
在被封殺之後，王志安隔年開始長期旅居於日本，並開設推特帳號、經營YouTube頻道，王志安曾表示，非常懷念在央視工作的「美好時光」，對在央視的記者工作念念不捨，期待隨時回歸體制內。
但王志安不知道自己遭到封殺的原因，他曾透露自己曾反對中醫、揭露鴻茅藥酒黑幕等，擔心自己是否因此黑掉，詢問後不是這原因，也懷疑過是否因「翻牆」被封殺，但仍無法斷定。還曾拍影片表示，在日本買汽車申請牌照時要寫一個「64」，因為這一天是他在中國網路「社會性死亡」的一天。