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蘇打綠香港開唱門票完售！加碼曝光好消息　請來「大咖女星」助陣

▲蘇打綠在香港的3場演唱會門票完售，復刻專輯還邀來Ella拍攝MV。（圖／蘇打綠有限公司提供）
▲蘇打綠在香港的3場演唱會門票完售，復刻專輯還邀來Ella拍攝MV。（圖／蘇打綠有限公司提供）

記者吳雨婕／綜合報導

蘇打綠出道20年，日前宣布啟動「二十年一刻」巡迴演唱會，首站香港場的票房，昨（23）日開賣3場迅速全數完售，展現觀眾對蘇打綠全新巡迴演出的熱切期待。得知香港站門票全完售的好消息後，蘇打綠團員興奮地歡呼，並也隨即喊話：「別忘了我們是巡迴演唱會！還有好多地方等著和大家見面喔！」此外，他們的復刻專輯《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》，再度請來好友Ella助陣。

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除了在香港演唱會門票完售外，蘇打綠更進一步宣布，兩張復刻專輯《十年一刻（蘇打綠版）》和《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》將於1月26日凌晨12點同步數位上線。此次《十年一刻（蘇打綠版）》專輯的製作，特別收錄了許多演唱會及音樂節現場觀眾的聲音，讓觀眾們驚喜參與《十年一刻（蘇打綠版）》的錄製。

▲蘇打綠在香港的演唱會票房公布，3場迅速完售。（圖／蘇打綠有限公司提供）
▲▼蘇打綠在香港的演唱會門票迅速完售。（圖／蘇打綠有限公司提供、記者陳明安攝）
▲蘇打綠等了7年才奪回「蘇打綠」版權。（圖／記者陳明安攝）
 
至於《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》專輯則帶來了更多的驚喜，團員笑稱，這次最大的不同之處，是成功把當初因為服兵役缺席的吉他手阿福補回來了，從專輯的封面到內容「都給大家滿滿的阿福」。既然要復刻《你在煩惱什麼（蘇打綠版）》當然不能錯過蘇打綠的好友Ella（陳嘉樺），蘇打綠再次邀請到Ella擔任獻唱嘉賓與MV演出，MV將於1月26日凌晨12點與專輯同步上線。




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