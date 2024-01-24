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新北男嬰疑被「浸濕口罩」悶死！母親哽咽：等這孩子等8、9年

▲新北市一名11個月大的男嬰，疑似遭「浸溼的口罩」活活悶死，男嬰的母親也出面接受採訪哽咽表示，夫妻不斷努力嘗試多種方法，等了8、9年終於等到這個小孩。（圖／翻攝Pexels）
▲新北市一名11個月大的男嬰，疑似遭「浸溼的口罩」活活悶死，男嬰的母親也出面接受採訪哽咽表示，夫妻不斷努力嘗試多種方法，等了8、9年終於等到這個小孩。（圖／翻攝Pexels）

記者孫唯容／綜合報導

新北市一名11個月大的男嬰，疑似遭「浸溼的口罩」活活悶死，全案透過華視主播林彥汝在臉書分享後曝光，引發討論；今（24）日稍早男嬰的母親也出面接受採訪，她哽咽表示，夫妻倆為了能擁有自己的孩子，不斷努力嘗試多種方法，等了8、9年終於等到這個小孩，沒想到，男嬰僅與夫妻倆相處11個月就走了，讓他們感到十分不捨。

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華視主播林彥汝在臉書上揭露，朋友姊姊將11個月大的兒子送公托，沒想到卻突然接到消息，孩子無呼吸心跳送醫搶救，事後發現孩子疑似遭淚濕的口罩悶死。林彥汝也在PO文提到，托嬰稱因近期呼吸道疾病開始流行，這禮拜開始實施口罩令，上午老師幫男嬰戴口罩，小朋友不喜歡扯掉了，但老師強硬要求要戴。孩子戴上後大哭，「可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息，他掙扎著倒下，但老師卻神經大條以為他哭累了倒下睡覺，就沒再理他」，最終釀成憾事發生。

回顧案發經過，該名11月大的男嬰，在22日上午7時許，被父親送到新北市某公共托嬰中心，而上午8時許，男嬰開始趴臥休息，豈料到8時30分，照顧員發現男嬰面部朝下，並無反應，抱起發現已無生命跡象，急忙送醫搶救，最終昨天仍在23日晚間8時許宣告不治。警方指出，家屬目前已針對該公托中心主任、2名照顧員提出過失致死告訴，確切死因仍待釐清。

男嬰母親今天接受接受媒體採訪時透露，夫妻倆在2014年結婚後，一直都沒有避孕，不過一直都沒有小孩，長期也都有吃中藥、看婦產科調理身體，也配合醫生一些方法，卻都始終沒能懷上小孩，甚至還去檢查過卵巢有無疏通，好不容易等了8、9年，終於來了這個孩子。

新北市社會局表示，第一時間有接獲中心通報，對此不幸事件深感遺憾與傷痛，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製，社會局也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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