新北男嬰疑被「浸濕口罩」悶死！母親哽咽：等這孩子等8、9年

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧案發經過，該名11月大的男嬰，在22日上午7時許，被父親送到新北市某公共托嬰中心，而上午8時許，男嬰開始趴臥休息，豈料到8時30分，照顧員發現男嬰面部朝下，並無反應，抱起發現已無生命跡象，急忙送醫搶救，最終昨天仍在23日晚間8時許宣告不治。警方指出，家屬目前已針對該公托中心主任、2名照顧員提出過失致死告訴，確切死因仍待釐清。
男嬰母親今天接受接受媒體採訪時透露，夫妻倆在2014年結婚後，一直都沒有避孕，不過一直都沒有小孩，長期也都有吃中藥、看婦產科調理身體，也配合醫生一些方法，卻都始終沒能懷上小孩，甚至還去檢查過卵巢有無疏通，好不容易等了8、9年，終於來了這個孩子。
新北市社會局表示，第一時間有接獲中心通報，對此不幸事件深感遺憾與傷痛，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製，社會局也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110