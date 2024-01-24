澳網／謝淑薇力壓地主黑馬組合寫新紀錄！生涯首闖大滿貫混雙決賽
澳網混雙項目，謝淑薇聯手波蘭選手Jan Zielinski在8強戰中以直落二晉級，在今（24）日面對由會外資格賽開始打起的地主黑馬組合Jaimee Fourlis、Andrew Harris，首盤略有纏鬥後，謝淑薇在贏下搶七後趁勝追擊快速拿下第二盤，以7：6、6：2贏下比賽，生涯首次打進澳網、也是大滿貫的混雙決賽。
記者林之越/綜合報導
本場賽事開局兩對旗鼓相當，在首盤皆成功守下各自發球局，戰成4：4平手，謝淑薇組合雖打出致勝球次數多於對面，但也發生較多次非受迫性失誤，兩方一路纏鬥到6：6進入搶七階段，最後直到對方反拍發生失誤，謝淑薇和Zielinski才以10：8拿下關鍵的第7局。
首盤謝淑薇和Zielinski打出16次致勝球，力壓對手的11次，但非受迫性失誤則有5次，略多於澳洲組合的2次。進入第二盤後，謝淑薇組合先後在第3局、第5局打出破發，同時也鞏固發球局進攻，形成5：1的比分領先，最終也毫無懸念的以6：2攻下第二盤，以7：6、6：2結束比賽。
謝淑薇成功在同一日內，分別闖進澳網女雙4強、混雙決賽的佳績，無愧台灣網球一姊稱號，她也超越了個人在2015年澳網所寫下的4強紀錄。最重要的是，這也會是她生涯首次打進大滿貫的混雙決賽，預計女雙4強以及混雙決賽的賽事都會在1月26日進行，確切時間尚未公布。
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