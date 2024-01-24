中市清水中山路凹凸不平　全面「燙平」月底完工

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市府建設局長陳大田表示，中山路使用率極高，路面老舊，加上多次臨時修補、自來水與天然氣管線汰換挖掘等，讓道路凹凸不平。在議長爭取下，市府非常重視，推動中山路燙平計畫，全面提昇道路品質。目前中山路分兩階段施工「燙平」，第一階段的中華北路至台1線工程已完工，第二階段五權東路起至中華路，正在施工中，預訂一月底可全部完成。
議長張清照今偕同建設局長陳大田、清水區長蔡慶生、下湳里長李王玉蘭、頂湳里長王景收與菁埔里長林子清等人，現場會勘了解施工進度與品質，看到平整的道路，大家都說「讚」。
張清照指出，中山路是清水市區主要道路，連絡沙鹿、清水與大甲地區，並串連紫雲巖、鰲峰山及大甲鎮瀾宮等重要觀光景點，車輛往來頻繁，道路平整對交通安全非常重要。
下湳里長李王玉蘭說，這條道路居民反映非常多年，歷年不斷爭取，幸好有張議長協助，今年終於「圓夢」。
陳大田指出，這次改善路段長度約2438.2公尺，面積約4萬6,880平方公尺，投入經費計3,480萬元；因應道路高強度使用，鋪設採用粒徑19mm的密級配粒料，增加路面抗磨性與抗車轍變形，另提高標線抗係數BPN65以上，有效降低機車打滑及雨天濕滑等交通事故。提升用路安全、舒適性，增進地區道路環境品質。