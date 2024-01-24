NBA／本季最嚴重判決爭議！拓荒者遭逆轉、主帥被驅逐 決定申訴
波特蘭拓荒者隊今（24）日因判決爭議以109:111遭到奧克拉荷馬雷霆隊逆轉，這場比賽最後時刻一連串受到質疑的吹判，導致拓荒者本來優勢的局面瞬間崩盤，主帥Chauncey Billups還被驅逐出場。賽後球隊也針對此結果提出申訴。但聯盟歷史數據對他們不利，上一次有球隊申訴成功，已經是遠在2008年的事了。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽25.1秒時，雷霆隊靠著前鋒Jalen Williams進球，追到只差2分，下一回合拓荒者後衛Malcolm Brogdon推進到前場，雷霆兩人上前包夾，結果裁判認定Brogdon兩次運球違例，球權轉換，主帥Billups對此判決不滿，進場抗議結果被連吹2次技術犯規遭到趕出場，雷霆靠罰球扳平比數，再靠Jalen Williams於2.1秒投進致勝球，帶走比賽勝利。
此判決正確嗎？為何拓荒者隊認為這個判決存在爭議
根據ESPN記者Adrian Wojnarowski的報導，拓荒者表示在Malcolm Brogdon二運之前， Billups就已經喊暫停了。在丟掉球權之後，他上前和裁判說明、並對此抗議、隨即被給予兩次技術，並遭到驅逐出比賽。
這場比賽的主裁判Bill Kennedy表示，Billups是因為和裁判接觸而遭到驅逐出場，儘管聯盟不太可能推翻比賽結果，但拓荒者隊還是決定進行申訴以表示抗議。
「這是一個艱難的局面。 我們有暫停，裁判通常會為此做好準備，」Billups在賽後新聞發布會上說道，「我在半場試圖叫暫停．．．這真是令人沮喪的結果，因為我們的球員打得十分努力。」
拓荒者有機會申訴成功嗎？若成功可能會怎麼做
根據ESPN的說法，拓荒者已經對此結果提出申訴，也已經得到了聯盟消息人士的證實。
上一次有NBA中有球隊申訴成功是在2008年，當時邁阿密熱火隊申訴了一場他們對戰亞特蘭大老鷹隊的賽事，Shaquille O'Neal在那場比賽中原本被吹犯滿，但事實上他只有5次犯規。
最終聯盟認定申訴成功，在兩隊下一次交手時，他們先重賽了那一場比賽的最後時刻，但老鷹最終仍然取得了勝利。而算上了這一次，聯盟史上只有8次抗議成功的案例。