中國駐歐盟大使罕見評論秦剛：被解職不奇怪！做錯事下場就是如此

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《彭博社》報導指出，雖然歐洲官員因不當行為而被解除職務的情況確實常見，但通常不會從公眾視野中完全消失，而秦剛則是自從被解職後就再也沒有露面過。且北京最初的說法，是稱秦剛因身體狀況無法出席公開活動，顯然與事情之後的發展不符。
秦剛遭解職後，美國媒體《政客》（Politico）曾爆料稱俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）親自赴北京，向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被「肅清」，已於今年7月死於自殺或酷刑。
之後獨立新聞網站《亞洲哨兵》（Asia Sentinel）引述「多個消息來源」稱，秦剛落馬與火箭軍遭調查一事脫不了關係，並說習近平去年3月初訪俄羅斯時，蒲亭就對習近平透露秦剛對美國洩露了中共的導彈機密。
《日經亞洲》的專欄作者中澤克二則稱，俄羅斯向北京告秦剛的密，其實是俄羅斯隊中共發動的情報戰，動機是不滿北京見風轉舵，加大介入俄烏戰爭的力道。
秦剛落馬眾說紛紜，不難看出事件至今外界仍是如墜五里霧中。傅聰的說法似乎意指秦剛犯了錯，但也沒有具體說明究竟犯了什麼錯。《彭博社》報導結論，秦剛垮台與解放軍整肅均顯示北京缺乏透明度，加劇了投資者對中國決策不透明的擔憂，北京總是含糊以對，讓投資者很難不對中國保持警剔。