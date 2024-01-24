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中國駐歐盟大使罕見評論秦剛：被解職不奇怪！做錯事下場就是如此

▲中國駐歐盟大使傅聰罕見在接受訪問時公開談論秦剛，稱秦剛被免職「不足為奇」，並說政治人物如果犯了錯，下場就是如此。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐歐盟大使傅聰罕見在接受訪問時公開談論秦剛，稱秦剛被免職「不足為奇」，並說政治人物如果犯了錯，下場就是如此。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國前外交部長秦剛去年經歷突然消失後遭到解職，但是北京始終沒有交代來龍去脈，讓秦剛的動向成為外界關注話題，去年12月初更有外媒爆料，稱秦剛已經死於自殺或酷刑，雖然這說法的真實性很快遭到廣泛地質疑，但秦剛至今沒有在公眾視野前現身也是事實。對此，中國駐歐盟大使傅聰罕見在接受訪問時公開談論秦剛，稱秦剛被免職「不足為奇」，並說政治人物如果犯了錯，下場就是如此。

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根據《彭博社》報導，傅聰在接受彭博專訪時談到了前外交部長秦剛，認為人事變動並不罕見，「歐洲一些政治人物也有被解職的時候」，傅聰表示，「如果他們犯了錯，那下場就是這樣，但這並不代表中國的政策有所改變，我不認為這件事會影響我的工作」。

《彭博社》報導指出，雖然歐洲官員因不當行為而被解除職務的情況確實常見，但通常不會從公眾視野中完全消失，而秦剛則是自從被解職後就再也沒有露面過。且北京最初的說法，是稱秦剛因身體狀況無法出席公開活動，顯然與事情之後的發展不符。

秦剛遭解職後，美國媒體《政客》（Politico）曾爆料稱俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）親自赴北京，向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被「肅清」，已於今年7月死於自殺或酷刑。

之後獨立新聞網站《亞洲哨兵》（Asia Sentinel）引述「多個消息來源」稱，秦剛落馬與火箭軍遭調查一事脫不了關係，並說習近平去年3月初訪俄羅斯時，蒲亭就對習近平透露秦剛對美國洩露了中共的導彈機密。

《日經亞洲》的專欄作者中澤克二則稱，俄羅斯向北京告秦剛的密，其實是俄羅斯隊中共發動的情報戰，動機是不滿北京見風轉舵，加大介入俄烏戰爭的力道。

秦剛落馬眾說紛紜，不難看出事件至今外界仍是如墜五里霧中。傅聰的說法似乎意指秦剛犯了錯，但也沒有具體說明究竟犯了什麼錯。《彭博社》報導結論，秦剛垮台與解放軍整肅均顯示北京缺乏透明度，加劇了投資者對中國決策不透明的擔憂，北京總是含糊以對，讓投資者很難不對中國保持警剔。

 

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